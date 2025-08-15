Tragedia en Los Ángeles: migrante muere atropellado en una autopista mientras huía del ICE

Suscríbete a nuestros canales

Este jueves un hombre falleció arrollado en una autopista al escapar de una redada del ICE en Estados Unidos (EEUU).

Durante la redada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), al menos 10 personas fueron detenidas, mientras otras huyeron del lugar.

Tragedia en Los Ángeles

De acuerdo con medios locales, el operativo del ICE se llevó a cabo en un Home Depot en Monrovia, en el condado de Los Ángeles, estado de California en EEUU.

Aseguran las autoridades de California que "Durante la actividad del ICE, una persona huyó a pie, cruzando Evergreen Avenue y entró en la autopista 210 en dirección este".

Al cruzar, un vehículo que transitaba por la autopista lo atropelló y posteriormente falleció en el hospital por la gravedad de sus heridas.

Accidente en la autopista de Los Ángeles

Asimismo, las autoridades aseguran que "se respondió a una llamada de una colisión de un vehículo con el peatón. La persona fue trasladada en ambulancia a un hospital de la zona. La ciudad confirmó que el peatón murió más tarde en ese hospital".

Por otra parte, la Patrulla de Carreteras de California (CHP) está llevando a cabo una investigación de tráfico.

