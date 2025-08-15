Abogados en alerta: la enfermedad que sacude el centro de detención Alligator Alcatraz

Suscríbete a nuestros canales

El nuevo centro de detención de inmigrantes en los Everglades de Florida, apodado "Alligator Alcatraz", enfrenta serias denuncias sobre sus condiciones de salud y seguridad según informó Newsweek.

Los detenidos reportan la propagación de una enfermedad respiratoria, posiblemente Covid-19, lo que los llevó a presentar demandas legales que cuestionan las condiciones de vida y exigen un mayor acceso a asistencia legal.

Un abogado que representa a uno de los detenidos describió el lugar como "una placa de Petri para las enfermedades", señalando que ambulancias llegan con frecuencia al campamento de tiendas de campaña.

Preocupación

La situación en Alligator Alcatraz genera varias batallas legales, incluida una reciente orden de un juez federal que temporalmente suspendió la construcción del centro debido a preocupaciones sobre su impacto ambiental.

Grupos ambientalistas argumentan que la instalación viola la Ley Nacional de Política Ambiental, que requiere evaluaciones de impacto para proyectos de gran envergadura.

Mientras tanto, los críticos denuncian que las condiciones de vida en el centro son inseguras e insalubres, con hacinamiento extremo y falta de atención médica adecuada.

Las autoridades estiman que el costo de operar este centro asciende a aproximadamente 450 millones de dólares anuales.

Papel de los abogados

Los abogados de los detenidos han presentado quejas sobre el acceso limitado a asistencia legal y las precarias condiciones sanitarias.

En sus denuncias, describen el campamento como un lugar donde "cientos de personas se hacinan en espacios reducidos" y carecen de ventilación adecuada.

La situación llevó a que los funcionarios estatales y federales enfrenten una demanda ambiental adicional, mientras que las autoridades sanitarias catalogan estos centros como entornos de alto riesgo para la transmisión de enfermedades.

A pesar de las órdenes judiciales y las preocupaciones planteadas, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, afirma que las operaciones y deportaciones en Alligator Alcatraz continuarán.

