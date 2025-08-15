Los Ángeles en alerta: 30 inmigrantes detenidos en una redada migratoria que sorprende a todos

Suscríbete a nuestros canales

Agentes federales de inmigración realizaron este martes 12 de agosto una serie de redadas en el área de Los Ángeles, arrestando a cerca de 30 personas.

Uno de los operativos más destacados tuvo lugar en el Handy J Car Wash, ubicado en Culver City, donde las autoridades detuvieron a ocho empleados según informó La Opinión.

Los agentes también arrestaron a un residente legal de Estados Unidos, lo que generó preocupación entre los familiares de los detenidos que denunciaron que no les solicitaron identificación durante el operativo.

Una redada planificada

La subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, explicó que la redada en Culver City fue una acción migratoria selectiva.

McLaughlin identificó a varios de los arrestados, incluyendo a Esteban Leal Ramírez, quien había ingresado al país de manera ilegal en dos ocasiones y tenía antecedentes de robo.

Otro detenido, Juan Rizo Rizo, fue condenado recientemente por portar un arma de fuego. Osman Rosmel Burgos Martínez, otro detenido, enfrentaba una orden de deportación desde 2006 por conducir bajo los efectos del alcohol.

La funcionaria enfatizó que las autoridades no tolerarán la presencia de inmigrantes indocumentados con antecedentes delictivos.

Siguen los operativos

Las autoridades continuaron los operativos a pesar de la orden de una jueza federal que suspendía las redadas en el sur de California, desafiando la instrucción que el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito ratificó.

Funcionarios de las agencias involucradas promueven la aplicación CBP Home, que ofrece incentivos para que los inmigrantes indocumentados se autodeporten, incluyendo un vuelo gratuito y $1 000.

Las autoridades instaron a los indocumentados a aprovechar esta opción para regresar a Estados Unidos de manera legal, advirtiendo que, si no lo hacen, los arrestarán y los deportarán sin posibilidad de retorno.

