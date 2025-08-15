¡Milagro en EE.UU.! Así le salvó la vida un migrante venezolano a su hermano: logran sobreponerse a la acción del ICE

Suscríbete a nuestros canales

El inmigrante venezolano José Alfredo Pacheco, de 37 años, finalmente, ha recibido un nuevo riñón en una cirugía de trasplante en el Hospital de la Universidad de Illinois en Chicago.

Su hermano mayor, José Gregorio González, de 43 años, quien fue liberado por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE) le donó el órgano en un procedimiento que duró varias horas. Los familiares de los hermanos confirmaron que la operación fue un éxito.

Minutos antes de la cirugía, José Alfredo describió el momento como un nuevo comienzo: "Estoy volviendo a nacer", dijo.

Este exitoso trasplante pone fin a meses de angustia.

El hermano del inmigrante fue arrestado por ICE en marzo

En marzo, las autoridades de inmigración detuvieron a José Gregorio, que llegó a Estados Unidos en 2024. Después de un mes detenido en Indiana, lo liberaron con un grillete electrónico.

The Resurrection Project logró la liberación condicional de Alfredo tras una intensa campaña de apoyo y gestiones legales, lo que le permitió someterse a la cirugía. Ahora, Alfredo ha expresado un gran alivio y esperanza por esta oportunidad médica.

José Gregorio tuvo que comprometerse a seguir varias reglas durante un año para poder donar el riñón a su hermano.

"Todas las reglas que tengo que seguir, un año para donarle un riñón a mi hermano", declaró.

El trasplante no solo liberará a José Alfredo de las intensas sesiones de diálisis, sino que también le permitirá continuar con su proceso de asilo en Estados Unidos, reseña Univision.

Los médicos darán de alta a José Gregorio el sábado. Mientras tanto, José Alfredo, el receptor, podría volver a casa el próximo martes.

A pesar del éxito de la operación, el estatus migratorio de José Gregorio sigue siendo incierto, ya que el permiso humanitario que se le otorgó es temporal y, al parecer, debe presentarse ante las autoridades para regresar a Venezuela una vez finalizado su periodo de recuperación.

