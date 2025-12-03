La contundente respuesta del alcalde de Chicago a un periodista sobre los inmigrantes

Suscríbete a nuestros canales

En una reciente interacción, Brandon Johnson, alcalde de Chicago, abordó preguntas sobre un informe de gastos relacionado con "inmigrantes ilegales" en la ciudad, así como la terminología utilizada para describir a estas personas.

El alcalde refutó la noción de tener "alienígenas ilegales" en Chicago, calificando la pregunta como si viniera de "algún tipo de mensaje de ciencia ficción".

Enfatizó la importancia de usar un lenguaje apropiado, señalando que el término legal para su propia gente fue "esclavos" y cuestionando si se debería usar ese término también.

¿Cuál fue la pregunta al alcalde de Chicago?

"Señor Alcalde, se supone que debía haber presentado un informe sobre los gastos relacionados con los alienígenas ilegales en Chicago a la Casa Blanca hasta ahora. ¿Qué está pasando con eso? ¿Qué ha sucedido con eso?", fue la pregunta de un periodista.

A lo que Johnson contestó: "No tenemos extraterrestres ilegales. No sé si eso proviene de algún tipo de mensaje de ciencia ficción que desearías tener. Bueno, escucha, el término legal para mi gente era esclavos. ¿Quieres que use ese término también? Entonces, vamos a asegurarnos de usar el lenguaje correcto".

También agregó que "estamos hablando de individuos indocumentados que son seres humanos. Lo último que voy a hacer es aceptar el tipo de lenguaje racista y desagradable para describir a los seres humanos".

En cuanto a los gastos, el alcalde mencionó un presupuesto equilibrado de 16.7 mil millones de dólares.

Este presupuesto, según el mandatario local, asegura la inversión en educación, transporte, vivienda, empleo juvenil, justicia ambiental y la garantía de comunidades seguras.

Además, indicó que desafiarán a los "ultra ricos" para que paguen su parte justa, y que están "más que felices de revisar ese presupuesto".