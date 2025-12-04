¿Por qué EEUU podría retrasar la vacuna de hepatitis B a recién nacidos? El plan de Kennedy sacude la política sanitaria

Suscríbete a nuestros canales

La política de vacunación infantil en Estados Unidos vuelve a encender el debate nacional. Esta semana, el comité asesor de vacunas seleccionado por el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., votará si recomienda retrasar la aplicación de la vacuna contra la hepatitis B para la mayoría de los recién nacidos, una modificación que representaría un giro drástico respecto a una práctica vigente desde hace más de tres décadas.

La propuesta surge directamente del propio Kennedy, conocido por sus posturas antivacunas, y se enmarca en los esfuerzos de la Administración Trump por redefinir las políticas de inmunización.

Expertos contradicen la propuesta y defienden evidencia científica

El anuncio ocurre en paralelo a la publicación de un análisis independiente realizado por especialistas en vacunas que revisaron más de 400 estudios e informes.

La evaluación concluye que la política instaurada en 1991 redujo más del 95% de las infecciones por hepatitis B en niños.

“Tras una revisión exhaustiva, no encontramos evidencia de seguridad o eficacia que respalde retrasar la decisión de los padres de vacunar a sus recién nacidos”, afirmó Michael Osterholm, codirector del Vaccine Integrity Project, el grupo que elaboró el informe para contrarrestar propuestas sanitarias controvertidas promovidas por la Administración Trump.

Los investigadores enfatizan que la hepatitis B, transmitida por sangre y fluidos corporales, es especialmente peligrosa para los bebés: quienes se infectan en su primer año tienen un 90% de probabilidades de desarrollar infección crónica, riesgo que aumenta la posibilidad de cirrosis y cáncer hepático.

Datos muestran impacto en hospitalizaciones y transmisión

El Vaccine Integrity Project también destacó que ofrecer la vacuna al nacer evitó más de 6 millones de infecciones y cerca de 1 millón de hospitalizaciones entre 1994 y 2023.

Retrasar la dosis elevaría el riesgo de transmisión por parte de un progenitor o cuidador infectado, advirtió Tony Fiore, exmiembro del comité que evaluará ahora la política.

A pesar de esto, el presidente Donald Trump y otros funcionarios han sugerido aplicar la primera dosis a los 12 años, bajo el argumento de que el virus se transmite principalmente por vía sexual, una afirmación que especialistas rechazan por no concordar con los datos epidemiológicos.

