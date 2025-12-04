La LVBP afronta la temporada más pareja de sus últimos años: ¿qué influyó para lograr esto?

Suscríbete a nuestros canales

La actual temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) superó las expectativas de competitividad, mostrando un nivel de paridad realmente inusual en comparación con zafras recientes.

La tabla de clasificación actual refleja una competencia espectacular y muy reñida. Previo a la jornada de este miércoles 3 de diciembre, las distancias entre los equipos eran mínimas: Leones del Caracas, ubicado en el último lugar, se encuentra a solo tres juegos de la primera posición, señaló un análisis de Meridiano.

Los melenudos están únicamente a dos compromisos de alcanzar la cuarta casilla, que otorga el último pase directo al Round Robin. Bravos de Margarita, el líder del torneo, solo tiene una ventaja de dos juegos sobre el equipo que ocupa el sexto lugar (Tiburones), la posición de eliminación.

Sorprendente paridad en relación con años anteriores

Esta igualdad en la competencia resulta realmente sorprendente, sobre todo al compararla con el panorama que existía en temporadas previas para la misma fecha (3 de diciembre). En la zafra 2024-2025, el último clasificado (Caribes de Anzoátegui) estaba a 7.5 juegos de la punta.

Además, el líder de aquel año (Cardenales) superaba por 3.5 juegos a los puestos de eliminación. La historia fue similar en 2023-2024: el último puesto estaba a 10.5 juegos del puntero (Lara), y el líder de ese año estaba 7.5 juegos por encima del sexto lugar.

La tendencia se mantuvo en 2022-2023: para el 3 de diciembre, el último equipo (Caribes) estaba a 8.5 juegos de la cima, mientras que el líder (Cardenales) tenía una cómoda ventaja de siete juegos sobre la eliminación.

La evidencia demuestra que la temporada 2025-2026 es, sin duda, la más reñida de los últimos años. Esta situación garantiza que ningún equipo tiene su clasificación asegurada, lo que obliga a las ocho organizaciones a luchar intensamente en cada juego para evitar perder terreno en la carrera hacia la postemporada.

