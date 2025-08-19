¿Enviar remesas desde EE.UU. es un delito? Conoce el insólito motivo del arresto de un migrante por parte del ICE

Suscríbete a nuestros canales

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron en junio a un hombre mexicano por reingresar ilegalmente al país.

El caso atrajo la atención porque la agencia lo localizó usando información de las remesas que envió a su familia.

¿Cómo fue detectado el inmigrante indocumentado?

Acusado de reingreso ilegal en una denuncia penal federal, Gregorio Córdova Murrieta, un hombre de 48 años originario de la comunidad de Teziutlán, Puebla, enfrenta cargos que le interpusieron en junio.

En los documentos judiciales, unas fuentes anónimas identificaron a Gregorio Córdova Murrieta como el hombre que fue arrestado.

Después de ver a los agentes de ICE en las cámaras de seguridad, Córdova abrió la puerta.

Él le pidió una orden judicial a los oficiales, quienes se la mostraron. Luego, los agentes entraron a la casa, y arrestaron al migrante.

Grace Pérez Parra, la prometida de Córdova, le dijo a Civil Beat que esto fue lo que sucedió.

“Me besó, me dijo: ‘mamá, no te preocupes’, y luego se lo llevaron”, recordó la mujer.

La pareja del mexicano también dijo que, durante muchos años, él envió dinero para sus cinco hijos. Ahora que la mayoría son adultos, él apoya a sus padres ancianos y a su hija menor.

“Es muy trabajador, buena persona, sincero. Un hombre hispano típico que intenta ganarse la vida”, comentó Pérez. La mujer también precisó que Córdova pagaba sus impuestos todos los años y nunca había tenido problemas con la ley.

Jacquelyn Esser, la defensora pública del mexicano detenido, afirmó que él no tiene antecedentes penales, excepto por un cargo de reingreso ilegal, reseña La Nación.

Ella agregó que, si el hombre regresa a México, ella lo visitará y quizás algún día se mude allí también. El 9 de septiembre se anunciará la sentencia del caso.

