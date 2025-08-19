“Gracias a Dios las balas no atravesaron la camioneta": la denuncia tras tiroteo de la CBP en California

Suscríbete a nuestros canales

Un tiroteo protagonizado por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) durante un operativo en San Bernardino, California, generó controversia y denuncias de abuso de poder.

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), los oficiales dispararon en defensa propia después de que un vehículo atropellara a dos agentes.

Sin embargo, los ocupantes del automóvil denunciaron que huyeron por temor tras ser rodeados por hombres encapuchados y armados que no se identificaron, destaca CNN.

El enfrentamiento en la carretera

De acuerdo con los testimonios, el incidente ocurrió la mañana del sábado cuando tres hombres viajaban en una camioneta y fueron interceptados por agentes federales.

Videos difundidos muestran a los oficiales con chalecos tácticos y armas desenfundadas, golpeando las ventanas del vehículo mientras ordenaban a los ocupantes abrirlas.

La familia, que permaneció con las puertas cerradas, se negó y aceleró para huir.

El DHS asegura que dos agentes resultaron heridos al ser impactados por el vehículo, aunque no precisó la magnitud de las lesiones.

Los videos registraron tres disparos dirigidos contra la camioneta y agujeros de bala en la puerta del copiloto. “Gracias a Dios las balas no atravesaron la camioneta… estaban dirigidas a mi cuñado”, relató uno de los ocupantes a KABC.

Reacciones y acusaciones de abuso

Horas después, agentes federales y policías locales rodearon la casa de la familia en San Bernardino por casi seis horas, sin presentar orden judicial, según denunció la Inland Coalition for Immigrant Justice.

La organización calificó lo sucedido como un “abuso de poder” y exigió una investigación.

El DHS, por su parte, culpó a las políticas de “estado santuario” de California por permitir la liberación del individuo implicado, mientras activistas advirtieron que se trató de un caso de intimidación y violencia contra civiles.

La identidad del conductor no ha sido revelada y aún se desconoce si finalmente fue detenido.

