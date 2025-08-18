Tres muertos en Florida: ¿Qué hará ICE con los choferes inmigrantes?

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó que ICE estudia realizar operativos migratorios en estaciones de pesaje de camiones después del accidente vial en Florida que dejó tres muertos.

El responsable fue identificado como Harjinder Singh, un inmigrante que ingresó ilegalmente a Estados Unidos en 2018, destaca EVTV Miami.

El caso ha reavivado el debate sobre seguridad en carreteras y políticas migratorias.

Accidente en la autopista Turnpike

El hecho ocurrió el 12 de agosto en el kilómetro 170 de la autopista Florida’s Turnpike, a la altura de Fort Pierce, condado de St. Lucie. Singh, quien conducía un camión de carga con licencia emitida en California, ejecutó una maniobra ilegal al girar en “U” en un acceso restringido para uso oficial.

La acción bloqueó los carriles en dirección norte, provocando que una minivan se estrellara contra el vehículo pesado.

El impacto causó la muerte inmediata de dos pasajeros: una mujer de 37 años de Pompano Beach y un hombre de 54 de Miami.

El conductor de la minivan, de 30 años y residente de Florida City, fue trasladado en helicóptero a un hospital cercano, donde falleció por la gravedad de las heridas.

La Patrulla de Carreteras de Florida (FHP) describió la conducta de Singh como “temeraria y carente de respeto por la seguridad vial”.

Investigación y estatus migratorio

La pesquisa reveló que Singh cruzó la frontera con México de manera irregular en 2018 y, a pesar de ello, obtuvo una licencia comercial en California. Tras el accidente, enfrenta cargos de homicidio vehicular y violaciones migratorias.

Las autoridades activaron un requerimiento bajo el programa federal 287(g), que permite a policías locales colaborar con ICE en la identificación y detención de personas con estatus irregular.

Singh permanece bajo custodia y, según el director del FLHSMV, “no tendrá oportunidad de seguir dañando y destruyendo vidas en Florida”.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube