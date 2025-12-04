Pasos y requisitos clave para obtener el registro original de tu automóvil ante el INTT

Suscríbete a nuestros canales

El registro original del INTT es un proceso obligatorio para formalizar la propiedad de vehículos en Venezuela. Esto aplica a automóviles particulares, de carga, motocicletas, taxis y transporte público o privado de personas, de acuerdo a la información emitida en el portal web de la institución.

Este registro garantiza la emisión del certificado y las placas, especialmente para vehículos adquiridos a través de concesionarios autorizados, asegurando la legalidad de la tenencia y circulación del automóvil.

Requisitos para iniciar el trámite del registro original de tu carro ante el INTT

Para solicitar el registro, es fundamental contar con una serie de documentos exigidos por el INTT. Entre los principales se encuentran:

Planilla Única de Trámite.

Cédula de Identidad laminada y vigente.

Certificado de Origen del vehículo (original).

Factura de compra del vehículo (original).

Póliza de responsabilidad civil (copia).

Revisión técnica de vehículo (experticia, anterior al año 2023)

Documentos adicionales, en caso de ser necesario:

Documento de poder notariado si el trámite lo realiza un apoderado legal.

Registro de gravamen en caso de que el vehículo esté financiado por una entidad bancaria.

Comprobante de medios de pago para respaldar la transacción.

Pasos para obtener el registro original de tu vehículo online por el INTT

Paso 1: ingreso

Ingrese al sitio web www.intt.gob.ve, seleccione la opción “Servicios o servicios frecuentes”, sub-opción “Vehículo particular” y pulse “Registro Original particulares, de carga, moto, taxis y transporte público o privado de personas”.

Paso 2:

Consulte los Recaudos y requisitos del servicio seleccionado, ingrese al sistema a través de la Planilla Única de Trámite.

Paso 3: solicitud

Si está registrado ante el INTT: ingrese su correo electrónico, contraseña y código de verificación.

En caso de no estar registrado: oprima el botón “Regístrate”.

Paso 4:

Seleccione la opción “Registro”, sub-opción “Vehículo” y registre los datos para la Solicitud del Servicio.

Paso 5: pago

Realice el Pago del Servicio a través de pago electrónico, punto de venta o depósito bancario en los bancos o medios autorizados.

Paso 6: certificado

Diríjase a la Oficina Regional seleccionada para consignar los Recaudos y Requisitos.

Paso 7:

Recibirá vía correo electrónico el Certificado de Registro de Vehículo.

Importancia del registro original en Venezuela

El registro original no solo certifica la propiedad del vehículo, sino que también protege al propietario frente a situaciones legales o administrativas. Permite a las autoridades verificar la tenencia legítima y asegura que los vehículos cumplan con las normativas vigentes para circular en todo el territorio nacional.

