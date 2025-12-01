El INTT despliega operativos del 2 al 6 de diciembre: sepa más

Suscríbete a nuestros canales

Del 2 al 6 de diciembre, el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) despliega operativos especiales de trámites vehiculares.

Las jornadas se llevarán a cabo en cuatro estados del país, con el objetivo de dar respuesta a los usuarios y promover la actualización de los documentos, cita una NDP.

Los estados activos esta semana son:

Anzoátegui:

En la entidad oriental se desplegarán dos jornadas; la primera este 2 de diciembre, en el municipio Anaco, en la avenida Los Pilones, en la Comuna Espada Socialista de Bolívar.

El segundo está programado para el 6 de diciembre en Escuela Nacional Indígena El Guasey, municipio José Gregorio Monagas.

Aragua:

Los aragüeños podrán actualizar sus documentos vehiculares el 2 de diciembre, en el municipio Tovar, en la sede de la Alcaldía, ubicada en la carretera La Victoria, Colonia Tovar, sector El Calvario.

Lara:

En el municipio Simón Planas, el día 2 en la Plaza Bolívar, en las instalaciones de la Alcaldía de la localidad.

Zulia:

En la entidad zuliana se realizarán dos operativos, uno en el municipio Caja Seca en la Escuela Bolivariana Juana Soto Chacín el día 2, y el segundo en la Intendencia Municipal de Machiques el 4 de diciembre.

