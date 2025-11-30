Megajornada del INTT: conozca los trámites que ofrece en Caracas

Suscríbete a nuestros canales

En una megajornada, el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) ofrecerá diversos trámites vehiculares en Caracas.

La actividad se ejecuta en la Expo Transporte Venezuela 2025, evento que tendrá lugar los días 4, 5, 6 y 7 de diciembre en el Parque Simón Bolívar (La Carlota).

Megajornada del INTT: conozca los trámites

En esta actividad se ofrecerán todos los servicios, tales como corrección de títulos, licencias para conducir originales y renovaciones, traspasos, duplicados, entre otros.

Además, se dispondrá de un área para brindar asesorías sobre trámites, charlas de educación vial, simulador de choque y de manejo, gafas virtuales, un espacio de conferencias y una muestra de los materiales de infraestructura vial.

Requisitos vigentes para trámites INTT (2025)

1. Licencia de conducir original (primera vez)

Este trámite está reservado para obtener la licencia de 2.º o 3.er grado.

Planilla Única: Solicitud generada y pagada en el sistema del INTT.

Cédula de identidad: Original y copia, vigente.

Certificado Médico Vial: Original y vigente (emitido por un médico autorizado).

Certificado de saberes: Certificado de la escuela de transporte o la prueba teórica/práctica de manejo (dependiendo del grado solicitado).

Comprobante de tipo de sangre: Documento que certifique su grupo sanguíneo.

RIF

2. Duplicado de licencia de conducir

Este trámite se realiza en caso de pérdida, robo o deterioro del documento.

Planilla Única: Solicitud generada y pagada en el sistema del INTT.

Cédula de identidad: Original y copia, vigente.

Certificado Médico Vial: Original y vigente.

Denuncia: Documento de denuncia por pérdida o robo (generalmente emitido por el Cicpc o la policía).

RIF

3. Traspaso de propiedad de vehículos

Este trámite formaliza el cambio de titularidad del vehículo.

Planilla Única: Solicitud generada y pagada en el sistema del INTT.

Documento de compraventa: Documento legal debidamente autenticado que demuestre la transferencia de propiedad.

Título de propiedad original: Documento que acredita la propiedad del vehículo (a nombre del vendedor).

Certificado de Registro de Vehículos: (Original y copia).

Cédula y RIF: Original y copia del vendedor y del comprador.

Revisión técnica (Revisión legal): Certificado de revisión del vehículo vigente.

