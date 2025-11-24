INTT anuncia jornadas de trámites en el interior del país: conozca los detalles

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (INTT) informó que durante la última semana del mes de noviembre, estarán realizando jornadas de trámites vehiculares en el interior del país.

A través de sus redes oficiales, el ente de transporte detalló que desde este 24 de noviembre se encuentran desplegados en los siguientes estados:

Puente sobre el Lago (Zulia): desde este 24 de noviembre hasta el 5 de diciembre

Sede de la gobernación, al lado de la policía (Bolívar): desde el 27 de noviembre

Pista de baile, sector cabeza mala (Bolívar): desde el 29 de noviembre

Plaza Bolívar de Guarenas (Miranda): desde el 29 de noviembre

