¡INTT en la calle! Despliegue operativo "Más territorio, menos escritorio" activa nuevos trámites

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) activó un amplio operativo de trámites en tres estados del país, enmarcándose en la política de "Más territorio, Menos escritorio".

La jornada, que se realiza en el marco del vigésimo cuarto aniversario del INTT, tiene como objetivo acercar los servicios de la institución al pueblo venezolano.

Puntos de atención confirmados del operativo del INTT

Estado Sucre

Lunes 17 de noviembre: La jornada se realizará en la Alcaldía del Municipio Sucre, específicamente en la avenida Universidad.

Estado Zulia

La oficina de Mene Grande se desplegará para ofrecer servicios en múltiples municipios y sectores:

18 de noviembre: Sector EL Golfo, avenida Independencia.

20 de noviembre: Se habilitarán jornadas simultáneas en diversas localidades: Plazas Bolívar de Cabimas, Ciudad Ojeda, La Cañada, Caja Seca, Machiques y EL Moján. Avenida principal, al lado de la Terminal de Pasajeros de San Carlos del Zulia.

Estado Carabobo

18 de noviembre: El INTT trasladará sus servicios a la Casa del Transportista, ubicada en la carretera vieja de Tocuyito, junto a la Alcaldía Libertador.

La movilidad de las oficinas del INTT permite realizar procedimientos que normalmente requieren asistir a las sedes principales, entre los que figuran:

Licencias de conducir: En sus diferentes grados (primeras veces, renovación).

Registro de vehículos: Usuarios podrán actualizar la documentación de vehículos, solicitar traspasos o registrar cambios de características.

Además de trámites como certificación de datos para efectos de propiedad y cambios de servicio.

