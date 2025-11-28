Mega operativo de trámites del INTT en Caracas: del 4 al 7 de diciembre

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) anunció un mega operativo especial que se llevará a cabo en el marco de la Expo Transporte Venezuela 2025.

A través de su cuenta de Instagram, informó que el objetivo principal es facilitar a los ciudadanos la realización de una amplia gama de gestiones vehiculares y de licencias en un solo lugar.

¿Dónde se llevará a cabo la jornada?

El operativo especial se desarrollará del 04 al 07 de diciembre.

El punto de encuentro para todos los conductores será el Parque Simón Bolívar, ubicado en La Carlota.

Principales trámites que podrá realizar

El INTT pondrá a disposición de los usuarios un amplias opciones de servicios enfocados en la documentación de conductores y vehículos.

Entre los trámites más solicitados y que estarán disponibles se encuentran:

Licencias para conducir: emisión de licencias por primera vez, y renovación en todos los grados (2°, 3°, 4° y 5°).

Registro vehicular: obtención del Certificado de Registro de Vehículo original y emisión de duplicados por pérdida, robo o deterioro.

Traspasos y propiedad: cambio de titularidad de vehículos (traspasos) y liberación de reserva de dominio.

Modificación de documentos: corrección de Certificados de Registro de Vehículos y trámites de cambio de características del vehículo.

Placas: asignación de nuevas placas.

Transporte especializado: certificación de Prestación de Servicio (CPS) para transporte público y gestiones relacionadas con el Registro de Operadoras de Transporte de Carga (ROTC).

Documentación obligatoria al circular en Venezuela

Aprovechando la jornada, es importante recordar los documentos que todo conductor debe portar obligatoriamente para circular en el territorio nacional:

Para todo conductor (Vehículos particulares, motos, etc.):

Cédula de Identidad.

Licencia para conducir vigente, correspondiente al tipo de vehículo.

Certificado médico vial vigente.

Seguro de responsabilidad civil vigente.

Carnet de Circulación actualizado.

Documentos adicionales (transporte profesional):

Conductores de transporte de carga : deben portar adicionalmente el Registro de Operadoras de Transporte de Carga (ROTC) actualizado.

: deben portar adicionalmente el Registro de Operadoras de Transporte de Carga (ROTC) actualizado. Conductores de transporte público: deben contar con la Certificación de Prestación de Servicio (CPS) vigente.

