Nueva York otorga $1.000 directos a familias: ¿Quiénes aplican para este beneficio?

El estado de Nueva York está dando un gran paso para ayudar a las familias al ampliar el Crédito Empire State por Hijos.

Esta medida histórica, impulsada por la Gobernadora Kathy Hochul, permitirá que más de 1.6 millones de familias reciban un apoyo financiero esencial.

Ahora, las familias que cumplen con los requisitos pueden reclamar hasta $1.000 por cada niño menor de cuatro años.

¿De qué trata la ampliación del beneficio?

El Crédito Empire State por Hijos es un crédito fiscal reembolsable que ofrece el estado de Nueva York.

Su propósito es reducir la carga tributaria y proporcionar un reembolso a las familias que cumplen con los requisitos, incluso si no tienen impuestos que pagar.

Con la expansión, el valor promedio del crédito se ha duplicado. Antes, este beneficio se aplicaba a niños de entre 4 y 16 años.

Ahora, gracias a la nueva ley, las familias pueden incluir a sus hijos menores de cuatro años (hasta el 31 de diciembre del año fiscal), recibiendo hasta $1.000 por cada niño en ese grupo de edad.

Este aumento es significativo, ya que el crédito máximo anterior era de solo $330 por niño.

La idea principal es ofrecer un apoyo directo a las familias de ingresos bajos y medios que tienen niños pequeños, quienes enfrentan gastos considerablemente altos.

¿Cuáles son los requisitos para recibir el crédito por $1.000 en Nueva York?

Para ser considerado residente del estado de Nueva York, debes haber vivido allí durante todo el año fiscal, o estar casado con alguien que sea residente durante todo ese tiempo.

Hijo calificado: Necesitas tener un hijo calificado que tenga menos de 17 años al 31 de diciembre del año fiscal y que sea elegible para el Crédito Tributario Federal por Hijos.

Es fundamental que el niño cuente con un Número de Seguro Social (SSN) o un Número de Identificación de Contribuyente Individual (ITIN) válido.

Edad específica: Para poder acceder al crédito de hasta $1.000, el niño calificado debe ser menor de cuatro años (es decir, de 0 a 3 años) al 31 de diciembre del año fiscal.

Los niños que tengan entre 4 y 16 años recibirán un crédito diferente, que puede llegar hasta $330, con planes de aumentos en el futuro.

Límites de ingreso: La elegibilidad para recibir el crédito completo depende de los límites de Ingreso Bruto Federal Ajustado (FAGI) recalculado en Nueva York.

Aunque la expansión ha eliminado el requisito de ingreso mínimo (que antes era de $2.500 en ingresos devengados), el monto máximo del crédito reembolsable está disponible para:

Solteros, cabezas de familia o viudos calificados: FAGI de $75.000 o menos.

Casados presentando declaración conjunta: FAGI de $110.000 o menos.

Casados presentando por separado: FAGI de $55.000 o menos.

Incluso las familias con ingresos más altos pueden calificar para un crédito parcial, gracias a una eliminación gradual más lenta.

¿Cómo solicitar este beneficio en Nueva York?

Las familias que cumplen con los requisitos pueden reclamar el crédito al presentar su declaración de impuestos en el estado de Nueva York.

Declaración de impuestos: Deben presentar el Formulario IT-201, que es la Declaración de Impuestos sobre los Ingresos de Residente de Año Completo de Nueva York.

Formulario específico: Es necesario adjuntar el Formulario IT-213, que es el Reclamo del Crédito Empire State por Hijos, donde se debe ingresar la información de los hijos que califican.

Es importante que las familias se aseguren de que sus hijos tengan un SSN o ITIN antes de la fecha límite para presentar la declaración.

El Departamento de Impuestos y Finanzas de Nueva York se encarga de este proceso y sugiere utilizar servicios gratuitos de preparación de impuestos, como NYC Free Tax Prep, para asegurarse de que se reclame la cantidad correcta.

