¡Si bebes, no manejes! ¿Cuánto dinero te dará Colorado por tomar un Uber y llegar seguro a casa?

Autoridades de Colorado lanzaron una campaña de prevención vial para recordar a los ciudadanos que eviten manejar si consumen alcohol durante el fin de semana festivo.

La iniciativa incluye un código especial de Uber que otorga un descuento para garantizar que las personas lleguen seguras a casa. El beneficio estará disponible hasta el próximo 30 de noviembre.

¿Cuál es el objetivo de la campaña en Colorado?

La campaña de prevención tiene como objetivo principal reforzar la seguridad vial durante el fin de semana feriado, una época en la que aumenta el riesgo de accidentes. Las autoridades de Colorado enfatizan el mensaje: “si vas a beber, no manejes”.

Además, se busca reducir el número de conductores bajo la influencia del alcohol en las carreteras del estado. Esto garantiza un ambiente más seguro para todos los residentes y visitantes que celebran el período festivo en la zona.

¿Cómo se puede obtener el descuento de Uber?

Como parte de la campaña, las autoridades activaron un código especial de Uber para facilitar el transporte seguro a casa. El código promocional es “GOBBLECO25” y otorga un descuento de $8 dólares en el viaje.

Este beneficio alienta a las personas a utilizar el servicio de viajes compartidos en lugar de ponerse al volante.

El descuento está disponible para ayudar a los ciudadanos a llegar seguros a casa después de las celebraciones. El código se puede utilizar hasta el próximo 30 de noviembre

Esta fecha marca el cierre de la promoción, recordando que la responsabilidad al manejar es muy importante para la seguridad vial en Colorado.

