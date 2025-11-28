Black Friday 2025 en EEUU: expertos recomiendan no comprar estos juguetes aunque estén en oferta

Suscríbete a nuestros canales

La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor registró 231.700 lesiones por juguetes en salas de emergencia de EEUU en 2023, además de 10 muertes de menores de 14 años vinculadas a estos productos.

Médicos del Hospital de Niños Lurie en Chicago alertaron sobre artículos comunes que generan ahogamientos o intoxicaciones si se usan inadecuadamente.

Incidentes frecuentes reportados

Los casos más frecuentes de accidentes en niños menores de 14 años, incluyen ingestión de pelotas pequeñas, crayones o juguetes de flotación, así como quedar atrapados en baúles o comer productos que se expanden con agua.

La Doctora Juanita Mora, Hospital de Niños Lurie, explicó:

“Algunos juguetes pueden causar ahogamiento o pueden hacer que los niños sufran con pedazos atorados en su garganta o en su estómago”, explicó Mora.

Productos específicos identificados

La arena mágica causan irritación en las vías respiratorias o paro si se ingieren, mientras las perlas de agua que pueden expandirse en el estómago o garganta.

"También hay juguetes de arena... lo que es el slime, que obviamente los niños pueden jugar y mezclar con agua, plastilina, etcétera. Recordemos que, si los niños se lo tragan, puede irse a las vías aéreas, causar irritación en los bronquios y en el peor de los casos generar un paro respiratorio en los niños", detalló Mora.

Los expertos también recomiendan verificar la edad indicada en las etiquetas de los juguetes, comprar en tiendas reguladas y evitar piezas pequeñas que puedan ser tragadas accidentalmente por los infantes.

