Conoce el monto de los depósitos bancarios en EEUU que te pueden hacer pasar un mal rato: esto te harán las autoridades

Los depósitos en efectivo superiores a US$5,000 en bancos de Estados Unidos activan estrictos controles internos. Esta medida no busca complicar la operación, sino cumplir con normativas federales para evitar fraudes y otros delitos financieros, según información del portal web MIX.

Con montos elevados, el banco puede revisar más detalladamente el origen del dinero y el historial del cliente.

Cuando se realizan depósitos cercanos a los US$5,000, el sistema bancario interno detecta la operación y puede ponerla bajo revisión, especialmente si la cantidad difiere de los movimientos habituales del cliente

Este proceso no implica acusaciones, sino una verificación para asegurar la legitimidad del depósito.

Preguntas frecuentes del banco

El personal bancario puede solicitar información sobre el origen del efectivo (venta, ahorros, pagos), la razón del depósito por encima de lo usual y documentos que respalden la operación, como contratos o recibos.

En algunos casos, se aplica un bloqueo temporal mientras se completa la revisión interna.

Además, es importante saber que si el depósito excede los US$10,000 en un día, el banco está obligado a reportarlo oficialmente al gobierno federal mediante el Currency Transaction Report. Intentar evitar este reporte dividiendo el dinero en depósitos menores es ilegal y se denomina estructuración.

