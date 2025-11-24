Diciembre con doble pago del Seguro Social en EEUU: descubra qué beneficiarios recibirán más dinero al cierre de 2025

Suscríbete a nuestros canales

Es un hecho que la Administración del Seguro Social (SSA), emitirá un pago sobre a cierto grupo de beneficiarios en el mes de diciembre, descubra quiénes lo recibirán y por qué sucederá esto.

Recordemos que la agencia es la encargada de enviar los beneficios de los trabajadores jubilados, sobrevivientes, así como los pagos del Seguro de Incapacidad del Seguro Social (SSDI) y la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).

Lo primero que se debe aclarar sobre el pago doble de diciembre es que no se trata de un pago “extra”, no es un bono adicional ni mucho menos, sino que se trata de un reajuste del calendario debido a la caída de las fechas oficiales en días festivos.

Detalles sobre el primer y segundo pago de diciembre

Entonces, en esta oportunidad, el grupo beneficiario que recibirá su pago por adelantado del mes primer mes de enero de 2026 serán los que recién ingresos por concepto de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).

El primer pago que recibirán en diciembre será el habitual, que corresponde a inicio del mes, es decir, el lunes 1ro de diciembre del año en curso.

Ahora, recibirán un segundo a final de mes, esto, debido a que 1 de enero se celebra el feriado del Día de Año Nuevo.

Por lo que el envío del pago de dicho mes se adelanta al miércoles 31 de diciembre, lo que resulta en la particularidad de “dos pagos” en un solo mes.

Ahora, se espera que haya una variación de montos en los que se va a recibir el 1 y el 31 de diciembre, porque hay que recordar que a partir de 2026 entra en vigor el Ajuste por Costo de Vida (COLA).

El cual, para 2026, será del 2.8%, lo que significa que los beneficiarios del Seguro Social recibirán un aumento promedio de $56 por mes a partir de enero.

- Este aumento es aplicable a comenzar el 31 de diciembre de 2025.

Por lo que el pago del SSI de dicho día se ubicará en un rango de pago de:

Individual: aproximadamente $967

Pareja: aproximadamente $1,450

Persona esencial: aproximadamente $485

Calendario completo de pagos en diciembre 2025

Lunes 1 de diciembre: Beneficiarios de la Seguridad de Ingreso Suplementario

Miércoles 3 de diciembre: Beneficiarios que comenzaron a recibir sus pagos antes de mayo de 1997

Miércoles 10 de diciembre: Beneficiarios con fecha de nacimiento entre el 1 y el 10

Miércoles 17 de diciembre: Beneficiarios con fecha de nacimiento entre el 11 y el 20

Miércoles 24 de diciembre: Beneficiarios con fecha de nacimiento entre el 21 y el 31

Miércoles 31 de diciembre: Beneficiarios de la Seguridad de Ingreso Suplementario (Pago correspondiente a enero de 2026)

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube