Cinco bancos de alimentos en Nuevo México: dónde recibir comida gratis

Cinco organizaciones clave trabajan conjuntamente, como la Asociación de Bancos de Alimentos de Nuevo México (NMAFB), para garantizar la seguridad alimentaria en el estado.

Estas entidades ofrecen asistencia gratuita a residentes de múltiples condados, especialmente en comunidades con bajos recursos y alta inseguridad alimentaria.

Cinco bancos de alimentos en Nuevo México

Los bancos de alimentos y su cobertura:

Roadrunner: Ofrece servicios en 16 condados, incluyendo Bernalillo, Doña Ana y Valencia. Opera de lunes a viernes (8:00 a 17:00 h).

Este de Nuevo México: Atiende a los condados de Curry, De Baca, Guadalupe, Quay y Roosevelt. Los interesados deben llamar al (575) 763-6130 para consultar horarios variables.

Banco de Alimentos ECHO: Sirve únicamente a los habitantes del condado de San Juan. Está abierto de lunes a jueves (7:30 a 15:00 h).

La Despensa Comunitaria: Brinda ayuda gratuita a los condados de Cibola y McKinley. Pueden llamar al (505) 726-8068 para obtener detalles de entrega.

El Depósito de Alimentos: Cubre los condados de Colfax, Santa Fe, Taos y otros cinco. Dispone de un mapa digital para localizar el punto de servicio más cercano.

La Asociación de Bancos de Alimentos de Nuevo México (NMAFB, por sus siglas en inglés) une los esfuerzos de los cinco principales bancos para optimizar la distribución de recursos y asegurar que la ayuda llegue a las áreas más vulnerables.

Al respecto, la NMAFB trabaja para proporcionar ayuda alimentaria en sectores de bajos recursos y en comunidades que enfrentan inseguridad alimentaria en todo el estado, actuando como una red de apoyo crítica.

