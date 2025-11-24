Trámite obligatorio para legalizar cambios en su vehículo ante el INTT: conozca los seis requisitos esenciales

Suscríbete a nuestros canales

Todo propietario de vehículo en Venezuela que decida cambiar elementos esenciales de su carro o moto, está obligado a notificar y legalizar estas modificaciones ante el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT).

De acuerdo al organismo, esta exigencia se aplica a cualquier cambio que altere los datos originales que figuran en el certificado de registro del vehículo.

Incumplir este proceso convierte al vehículo en una unidad ilegal y puede generar serias sanciones para el conductor.

Pasos clave para legalizar la modificación

El INTT establece que, antes de cualquier cambio, el vehículo debe someterse a una experticia de Verificación Legal.

Este paso es crucial para asegurar la legalidad del automóvil antes de que el propietario pueda proceder a modificar sus datos oficiales en el sistema de registro nacional.

El procedimiento es el mismo, ya sea que se sustituya un motor o se cambie el color del vehículo, debido a que ambos alteran elementos esenciales registrados.

El primer paso consiste en ingresar al portal web del INTT para completar la Planilla Única de Trámite. Dentro del menú REGISTRO / VEHÍCULOS, el usuario debe seleccionar la opción "Cambio de Características". Una vez rellenados los datos, el sistema autorizará el pago de las tasas correspondientes.

Documentos obligatorios para el proceso

Para llevar a cabo el trámite de legalización en las oficinas del INTT, el propietario debe presentar una serie de documentos fundamentales. Además de la Planilla Única de Trámite debidamente llenada y pagada, se requiere:

Factura del trabajo o cambio realizado.

Cédula de Identidad Laminada (vigente).

Certificado de Registro de Vehículo (Original).

Constancia de Experticia de Verificación Legal (Original).

Póliza de Responsabilidad Civil.

Comprobante de medios de pago de la tasa del trámite ante el INTT.

Cómo y cuándo se recibe el nuevo documento

Una vez que todos los documentos son entregados y el proceso es aprobado, el INTT actualiza la información en el Registro Nacional de Vehículos.

El ente envía al correo electrónico del usuario el nuevo Certificado de Registro de Vehículo. Este documento oficial reflejará la característica modificada, bien sea el nuevo color o el número de serial del motor sustituido.

Requisitos adicionales para el trámite

Para iniciar la solicitud de "Cambio de Características" ante el INTT como persona natural, además de los documentos antes mencionados, el propietario debe tener a la mano:

Planilla Única de Trámite (PUB).

Cédula de Identidad laminada (vigente) del propietario y copia.

Documento de propiedad traslativa autenticado por el Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren).

Certificado de registro de vehículo original.

Copia de la póliza de responsabilidad civil.

Constancia de Revisión Vehicular ante la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

Permiso especial para traslado de carga

El INTT también ofrece la posibilidad de tramitar un permiso especial para cuando se necesite trasladar un vehículo sobre otro a cualquier parte del territorio nacional, conocido como "permiso de vehículo sobre vehículo". Para solicitar esta permisología, el usuario debe:

Descargar y llenar la Planilla de solicitud de Autorización para la circulación de Transporte Terrestre de Carga del portal web del INTT.

Presentar fotocopia simple del formato de flota vehicular vigente.

Consignar copia del certificado de registro de vehículo y la póliza de responsabilidad civil vigente.

Realizar el pago de los aranceles establecidos.

