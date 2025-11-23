NJ Transit amplía sus horarios durante Thanksgiving: así facilitará el transporte de pasajeros del 26 al 28

Suscríbete a nuestros canales

Durante el feriado de Thanksgiving Day el transporte en gran parte de Estados Unidos (EEUU) se ve activado en su mínima expresión, debido a su carácter de feriado, sin embargo, en Nueva Jersey se quisieron asegurar de que las personas contaran con toda la cobertura que puedan necesitar.

En principio, debido a que históricamente, el miércoles anterior al Día de Acción de Gracias suele ser el día más concurrido del año en la estación de tren del aeropuerto de Newark, volverán a ofrecer un servicio de tren y autobús para una escapada temprana el miércoles 26 de noviembre.

Esto, para adaptarse al aumento de los viajes durante las fiestas y ofrecer capacidad adicional a los clientes que viajan al Aeropuerto Internacional Newark Liberty, así como a los que salen temprano del trabajo para comenzar el largo fin de semana festivo.

“No importa cuáles sean sus planes para el Día de Acción de Gracias, ¡NJ TRANSIT puede ayudarlo a usted y a su familia a llegar allí, ya que los niños viajarán gratis durante todo el fin de semana largo!, señalaron en un comunicado de la web oficial de nj.gov.

Así mismo, se dio a conocer que la tarifa “Family SuperSaver” de NJ TRANSIT, que permite que hasta dos niños menores de 11 años viajen gratis con cada adulto que pague la tarifa, estará en vigor desde las 7:00 pm del miércoles 26 de noviembre hasta las 2:00 am del lunes 5 de enero.

Ajustes para el 27 y 28 de noviembre

Para el propio feriado, el 27 de noviembre, NJ TRANSIT añadirá trenes y autobuses adicionales al horario de la mañana y a primera hora de la tarde.

Esto, para dar cabida a los pasajeros que viajen hacia/desde el desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's en la ciudad de Nueva York.

Mientras que, para el viernes 28, debido a la celebración del Black Friday 2025, se ofrecerá un servicio de autobús a los centros comerciales de toda Nueva Jersey.

El servicio ferroviario operará los fines de semana o feriados importantes, con un servicio adicional para quienes trabajen ese día.

Recomendaciones de NJ Transit

De igual forma, recomiendan a los clientes que compren sus boletos con anticipación (preferiblemente ida y vuelta) para evitar las colas en las taquillas y en las máquinas expendedoras de boletos.

Es preferible si se asegura de viajar temprano el jueves 27 de noviembre y el viernes 28 de noviembre, si es posible, ya que se espera que el número de pasajeros sea menor a primera hora del día.

Viaje lo más ligero posible: los pasajeros con equipaje o paquetes deben utilizar los compartimentos superiores o los espacios designados para el equipaje.

En los trenes de varios niveles, los pasajeros con maletas grandes deben utilizar los entrepisos situados en los extremos de cada vagón. Compra los billetes de ida y vuelta con antelación para evitar posibles largas cola.

Los clientes deben descargar la versión más reciente de la aplicación móvil NJ TRANSIT y personalizar las notificaciones de alerta de servicio disponibles mediante notificaciones automáticas.

