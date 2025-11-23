Restricciones y desvíos para conductores en Miami por la construcción de la I-395/SR 836/I-95 del 23 al 25 de noviembre

Suscríbete a nuestros canales

El estado de Florida, Estados Unidos (EEUU), continúa anunciando alertas de tráfico para los conductores de Miami por la construcción y reparación de importantes arterias viales interconectadas, construcción de la I-395/SR 836/I-95, esta es la actualización de esta semana.

Le especificamos cuáles son las alertas de cierres parciales o totales de ciertos tramos anunciados desde este domingo 23 al martes 25 de noviembre.

Esté al tanto de la información oficial sobre las restricciones que vienen en los próximos días, según la alerta semanal vial del portal de Connecting Miami.

Aunque, tenga en cuenta que, debido al feriado que une Thanksgiving Day y Black Friday hay menos intervenciones de tránsito anunciadas.

I-95 actividades de construcción en curso

Cierre total de la I-95 en dirección sur a la altura de la SR 836

Desde el domingo 23 de noviembre hasta el martes 25 de noviembre: todos los carriles en dirección sur de la I-95 estarán cerrados a la altura de la SR 836 entre las 11:45 p.m. y las 5:30 a.m. para realizar trabajos de hincado de pilotes en el terreno adyacente a la autopista de forma segura.

Señalan que, la rampa de acceso a la I-395 en dirección este desde la I-95 en dirección sur permanecerá abierta durante este periodo.

Se hará todo lo posible por minimizar el ruido; sin embargo, los residentes y negocios cercanos podrían experimentar periodos con niveles de ruido superiores a lo normal.

Ruta alternativa sin peaje para la I-95 en dirección sur:

- Salga en la rampa oeste de la SR 836 y luego en la calle NW 14.

- Gira a la izquierda en la Avenida NW 12, luego gira a la izquierda en la Calle NW 11

- Gira a la derecha en NW 8 Street Road, luego gira a la izquierda en NW 8 Street

- Gire a la derecha en NW 3 Court para acceder a la rampa sur de la I-95 después de NW 2 Street.

Ruta de desvío con peaje para la I-95 en dirección sur:

- Salga en la rampa oeste de la SR 836 y luego en la avenida NW 12.

- Gire a la izquierda en la NW 12 Avenue para acceder a la rampa de entrada este de la SR 836.

- Continúe hacia el este por la SR 836 para acceder a la rampa sur de la I-95.

Puede verificar el mapa de desvíos en el siguiente enlace: https://i395-miami.com/alerts/details/Alert-395-95Full-Map.pdf?mc_cid=dd3390a75c&mc_eid=UNIQID.

Cierres de carriles de la I-95

Del domingo 23 al martes 25 de noviembre: hasta cuatro carriles en la I-95 en dirección sur desde NW 29 Street hasta NW 8 Street estarán cerrados según sea necesario entre las 9 p.m. y las 5:30 a.m.

El cierre del viernes se implementará entre las 11 p.m. y las 11 a.m.

Del domingo 23 al martes 25 de noviembre: se cerrarán hasta cuatro carriles en la I-95 en dirección norte según sea necesario desde NW 8 Street hasta NW 29 Street entre las 9 p.m. y las 5:30 a.m.

El cierre del viernes se implementará entre las 11 p.m. y las 11 a.m.

Rampa de la I-95 hacia el sur hacia el desvío de la Calle 14 del noroeste

Del domingo 23 al martes 25 de noviembre: la rampa de la I-95 en dirección sur hacia NW 14 Street estará cerrada según sea necesario para la entrega de materiales entre las 11 p.m. y las 5:30 a.m.

Los conductores pueden:

- Continúe hacia el oeste por SR 836 y salga en NW 12 Avenue.

- Gire a la derecha en NW 12 Avenue para conectarse con NW 14 Street

Mapa de desvío: https://i395-miami.com/alerts/details/Alert-395-NW14-detour-Map.pdf.

Rampa de la I-95 hacia el sur hacia el desvío de la Calle 8 del noroeste

Del domingo 23 al martes 25 de noviembre: la rampa de la I-95 en dirección sur hacia NW 8 Street estará cerrada según sea necesario entre las 10 p. m. y las 5:30 a.m.

Los conductores pueden:

- Continúe hacia el sur por la I-95, luego salga en la rampa SW 7 Street/Brickell Avenue (Salida 1B).

- Continúe hasta SW 8 Street, luego gire a la izquierda para acceder a la rampa I-95 en dirección norte.

- Continúe hacia el norte por la I-95 y salga en la rampa NW 2 Street/Arena (Salida 2B).

- Continúe hacia el norte por NW 3 Avenue para conectarse con NW 8 Street.

Mapa de desvío: https://i395-miami.com/alerts/details/Alert-395-SB95NW8-detour-map.pdf.

I-395 actividades de construcción en curso

Cierres de carriles principales de la I-395

Del domingo 23 al martes 25 de noviembre: un carril de la línea principal en dirección este de la I-395 estará cerrado según sea necesario desde la I-95 hasta Biscayne Boulevard entre las 10 p.m. y las 5:30 a.m.

Del domingo 23 al martes 25 de noviembre: se cerrarán hasta dos carriles en la línea principal I-395 en dirección oeste, según sea necesario, desde Biscayne Boulevard hasta la I-95 entre las 10 p.m. y las 5:30 a.m.

Cierre total de Biscayne Boulevard, NE 13 Street y North Bayshore Drive en dirección sur

Del domingo 23 al martes 25 de noviembre Los siguientes cierres se implementarán entre las 22:00 y las 7:00 para obras de mejora del drenaje. También será necesario cerrar carriles durante el día.

- Todos los carriles en dirección norte y sur en Biscayne Boulevard desde NE 14 Street hasta NE 11 Terrace

- Todos los carriles en NE 13 Street desde N Bayshore Drive hasta NE 2 Avenue

- Todos los carriles en dirección sur en North Bayshore Drive desde NE 14 Street hasta NE 13 Street

Mapa de desvío: https://i395-miami.com/alerts/details/Alert-395-Closures-BiscayneB-NE13ST-SB-NBayshore-Drainage-Work.pdf.

Cierres de carriles durante el día en la avenida NE 2

Del domingo 23 al martes 25 de noviembre: hasta dos carriles en la Avenida NE 2 en dirección sur y norte desde la Calle NE 13 hasta la I-395 estarán cerrados entre las 9 a.m. y las 4 p.m.

Los conductores serán desviados alrededor de la zona de trabajo.

SR 836 actividades de construcción en curso

Cierre completo de la SR 836 en dirección este en la avenida NW 17

Del domingo 23 al martes 25 de noviembre: todos los carriles de la SR 836 en dirección este estarán cerrados en la NW 17 Avenue entre las 22:00 y las 5:30 para realizar trabajos de seguridad en las estructuras de soporte del puente elevado.

El cierre del viernes estará vigente de 23:00 a 8:00.

Los conductores en la SR 836 en dirección este deberán:

- Salga en NW 17 Avenue, luego continúe hacia el sur por NW 7 Street

- Gire a la izquierda en SW 1 Street y continúe hacia el este.

- Gire a la derecha en South Miami Avenue

- Gire a la derecha para acceder a la rampa hacia la I-95 norte o sur

Conductores que van a Biscayne Boulevard y la Calzada MacArthur, pueden:

- Continuar hacia el este por SW 1 Street y girar a la izquierda en Biscayne Boulevard para conectarse con la rampa de entrada de MacArthur Causeway en NE 11 Terrace

Los conductores en NW 12 Avenue que quieran acceder a SR 836 en dirección este, I-95, Biscayne Boulevard y MacArthur Causeway pueden:

- Continuar hacia el sur por NW 12 Avenue, girar a la izquierda en SW 1 Street y seguir los desvíos anteriores.

Los desvíos que se indican a continuación: https://i395-miami.com/es/alerts/details/Alert-395-FULL-CLOSURE-EB-836-NW17-AVE-V2.pdf?mc_cid=dd3390a75c&mc_eid=UNIQID.

Cierres de carriles en la SR 836

Del domingo 23 al martes 25 de noviembre: dos carriles en dirección este de la SR 836, desde la NW 17 Avenue hasta la I-95, permanecerán cerrados según sea necesario para trabajos en el puente entre las 21:00 y las 5:30.

El cierre del viernes se implementará entre las 22:00 y las 9:00.

Del domingo 23 al martes 25 de noviembre: dos carriles en dirección oeste de la SR 836, desde la I-95 hasta la NW 17 Avenue, permanecerán cerrados según sea necesario para trabajos en el puente entre las 21:00 y las 5:30.

El cierre del viernes se implementará entre las 22:00 y las 9:00.

Cierre de carril en sentido sur, de la SR 7/US 441/NW 7 AVENUE durante el día

Del domingo 23 al martes 25 de noviembre: un carril en dirección sur de NW 7 Avenue estará cerrado desde NW 14 Street hasta NW 15 Street entre las 10 p.m. y las 5:30 a.m.

El segundo carril en dirección sur se trasladará al lado este de la carretera alrededor de la zona de trabajo.

