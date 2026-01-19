¿Qué falló? Tragedia ferroviaria en Córdoba: balance de muertos y heridos

Suscríbete a nuestros canales

España se encuentra en luto oficial tras el grave accidente ocurrido en Adamuz. Los servicios de emergencia trabajan a contrarreloj en dos vagones que cayeron por un talud y que se encuentran "prácticamente desintegrados".

La provincia de Córdoba ha sido el escenario de uno de los accidentes ferroviarios más graves de la historia reciente de España. Este domingo, un tren Iryo que cubría la ruta Málaga-Madrid descarriló e impactó contra un Alvia que viajaba entre Madrid y Huelva. El balance provisional es de 40 fallecidos, aunque la cifra podría aumentar en las próximas horas.

Situación actual de las víctimas

Fallecidos: 40 confirmados (37 cuerpos ya están en el Instituto de Medicina Legal de Córdoba).

Heridos: 41 personas hospitalizadas; 12 de ellas permanecen en la UCI (incluido un menor), aunque su vida no corre peligro.

Desaparecidos: Se han interpuesto 43 denuncias por desaparición . Los equipos de rescate (UME, Guardia Civil y GREA) centran sus esfuerzos en dos vagones del Alvia que cayeron por un desnivel de cuatro metros.

Identificación: Se han habilitado puntos de recogida de ADN en Madrid, Córdoba, Sevilla, Huelva y Granada para agilizar el proceso.

Las claves de la investigación: ¿Qué falló?

El ministro de Transportes, Óscar Puente, y la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ya trabajan sobre el terreno. Estas son las hipótesis principales:

El factor desencadenante: Los dos últimos coches del Iryo descarrilaron al entrar en la estación de Adamuz, invadiendo la vía contraria justo cuando pasaba el Alvia. Todo ocurrió en apenas 20 segundos. Estado de la vía: Se ha detectado una rotura en un tramo de la vía, pero falta determinar si fue la causa del descarrilamiento o una consecuencia del impacto. Descarte de fallo humano: El presidente de Renfe ha alejado la posibilidad de un exceso de velocidad o error del maquinista, apuntando a un fallo técnico en el tren o la infraestructura. Trenes de última generación: El convoy de Iryo había superado su revisión hace apenas cuatro días (15 de enero) y era un modelo fabricado en 2022.

"Algunos vagones son un auténtico amasijo de hierros; están prácticamente desintegrados", declaró Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía.

Impacto en el transporte y luto nacional

Servicio suspendido: La conexión de alta velocidad entre Madrid y Andalucía no se restablecerá por completo hasta el 2 de febrero .

Luto Oficial: España guarda cuatro días de luto oficial (hasta la medianoche del jueves). Los Reyes viajarán a la zona este martes.

Solidaridad: Miles de personas han acudido a donar sangre, mientras líderes internacionales envían mensajes de condolencia.

Teléfonos de asistencia

Si busca información sobre familiares afectados, Adif ha habilitado el número gratuito: 900 101 020.

