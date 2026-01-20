Los "me gustas" serán reconocidos como infidelidad para el divorcio: esto dice un tribunal

Suscríbete a nuestros canales

Un tribunal estableció un precedente al considerar que los "me gusta" en redes sociales pueden ser motivo suficiente para disolver un matrimonio, interpretándolos como una traición a la confianza conyugal.

Este fallo generó un intenso debate sobre la privacidad digital y las obligaciones en el matrimonio.

¿Los me gusta ahora son infidelidad?

En Kayseri, Turquía, una mujer identificada como HB demandó a su esposo, SB, tras observar su conducta en redes sociales, donde interactuaba frecuentemente con publicaciones de otras mujeres.

HB argumentó que estas interacciones representaban un desprecio público y una violación del compromiso de lealtad matrimonial.

De tal manera,el tribunal determinó que los "me gusta" y comentarios en fotos de mujeres ajenas constituían una humillación pública y un indicativo de abandonos emocionales.

Aunque los "me gusta" no se consideran infidelidad física, las autoridades afirmaron que pueden tener efectos devastadores en la estabilidad emocional del matrimonio.

Ante esto, SB alegó que su esposa sufría de “celopatía digital” y que su vigilancia constante había deteriorado su bienestar emocional.

Sin embargo, el tribunal desestimó su defensa, considerando que las pruebas de sus interacciones digitales eran evidencias de abandono emocional.

Se conoció que SB fue condenado a pagar una pensión alimenticia de 750 liras turcas al mes y una indemnización de 80,000 liras por daños morales a su exesposa.

Por su parte, expertos advierten que las interacciones digitales pueden ser consideradas pruebas tan sólidas como cualquier evidencia física.