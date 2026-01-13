China tiene una app para que personas solitarias avisen si están con vida: se llama ¿Te has muerto?

Suscríbete a nuestros canales

China cuenta con un aplicación llamada ¿Te has muerto?, creada para que personas que viven solas confirmen periódicamente su estado mediante un sencillo registro diario.

La plataforma se sitúa entre las más descargadas de pago en el país asiático y trajo a la mesa el debate sobre la soledad en una sociedad marcada por el envejecimiento y el auge de los hogares unipersonales.

¿Cómo funciona la aplicación en China?

Esta misma puede ser usada como por jóvenes que viven en otras ciudades y solos, como por adultos mayores que están en la misma situación.

La aplicación, disponible únicamente para dispositivos iOS y con un precio de 8 yuanes (unos 1,1 dólares), permite al usuario introducir un contacto de emergencia y realizar un 'check-in' diario.

Si no se registra actividad durante dos días consecutivos, el sistema envía al tercer día un aviso por correo electrónico a la persona designada para que compruebe su situación.

La discusión que rodea a la aplicación enlaza con un debate más amplio en Asia oriental sobre la llamada "muerte en soledad", un fenómeno documentado desde hace años en países como Japón y Corea del Sur y que comenzó a ganar visibilidad también en China, tanto entre personas mayores como entre jóvenes urbanos que viven solos.

El debate

Algunos usuarios cuestionan la eficacia del sistema al depender exclusivamente del correo electrónico y del registro manual diario, mientras que otros ironizan sobre la fatiga de "seguir fichando" fuera del entorno laboral.

"Solo sirve para registrarte todos los días; si te pasa algo, el aviso llega demasiado tarde", señalaba un usuario en referencia al margen de varios días antes de que se active la alerta.

El exeditor del medio oficialista Global Times Hu Xijin escribió en la Weibo (similar a X pero exclusiva en China) que la aplicación "puede ayudar a muchos ancianos que viven solos", aunque sugirió que un cambio de nombre por otro menos explícito podría aportar "mayor consuelo psicológico".

