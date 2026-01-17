Tragedia en Caricuao: asesinan al hijo de Francisco «El Kid» Rodríguez

Suscríbete a nuestros canales

El mundo del deporte venezolano se estremeció este viernes 16 de enero al confirmarse el asesinato de Deiker Johandri Rodríguez en Caracas. El joven, quien era el hijo mayor del legendario cerrador Francisco "El Kid" Rodríguez, se desempeñaba como oficial de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) adscrito a la división motorizada.

El trágico suceso ocurrió en los alrededores del Bloque 28 de Caricuao mientras se realizaba un operativo de inteligencia. El objetivo de la misión era desmantelar una banda dedicada al tráfico de estupefacientes en la zona, labores en las que Rodríguez participaba activamente para identificar irregularidades en una vivienda específica.

De acuerdo con los reportes oficiales, el oficial fue identificado por uno de los delincuentes al intentar acercarse al inmueble bajo sospecha. Sin mediar palabra, el sujeto le propinó múltiples disparos en el rostro, dejando al funcionario gravemente herido antes de que sus compañeros pudieran intervenir.

Tras el ataque, Deiker fue trasladado de emergencia al Hospital Materno de Caricuao, ingresando aún con signos vitales. Pese a los esfuerzos médicos por estabilizarlo, el joven falleció a los pocos minutos de su ingreso, convirtiéndose en una nueva víctima de la delincuencia que azota a familiares de figuras deportivas.

Francisco Rodríguez, actual coach de pitcheo de los Tiburones de La Guaira, manifestó su luto con una sentida imagen en sus redes sociales. "El Kid", quien ostenta el récord de más salvados en una temporada de MLB, recibió el apoyo unánime de la comunidad hípica y beisbolera ante esta irreparable pérdida.

