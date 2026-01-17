Así continúa el Round Robin: la cartelera de la LVBP para este sábado 17 de enero

Suscríbete a nuestros canales

La pelota venezolana sigue su curso este sábado 17 de enero con dos compromisos fundamentales para las aspiraciones de los clasificados. En esta ocasión, los Bravos de Margarita cumplirán con su jornada de descanso reglamentaria, permitiendo que sus rivales intenten escalar posiciones en el Round Robin.

La jornada sabatina presenta los siguientes duelos:

Águilas del Zulia vs. Caribes de Anzoátegui : 05:30 p.m. en el Estadio Alfonso "Chico" Carrasquel.

Cardenales de Lara vs. Navegantes del Magallanes: 05:30 p.m. en el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia.

Ambos encuentros serán cruciales para determinar quiénes cerrarán la semana con balance positivo. Con horarios adelantados por ser fin de semana, la fanaticada espera choques de alta intensidad que podrían empezar a decantar los favoritos hacia la gran final.

Visite nuestra seccion de: Deportes.

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.