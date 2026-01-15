MLB: el acuerdo histórico y millonario de Ranger Suárez con Boston

Suscríbete a nuestros canales

Ranger Suárez ha protagonizado el primer gran movimiento del mercado de agentes libres al cerrar un acuerdo histórico con los Medias Rojas de Boston. El zurdo venezolano, de 30 años, firmó por cinco temporadas y un total de 130 millones de dólares, según confirmaron diversas fuentes vinculadas a la MLB.

Lo más llamativo del pacto es su estructura: el contrato no incluye pagos diferidos, cláusulas de rescisión ni opciones de "no cambio". De esta forma, Suárez pone fin a su trayectoria con los Filis de Filadelfia, equipo que lo firmó originalmente a los 16 años en 2012 y donde se consolidó como una de las figuras más queridas de la afición.

Una rotación de lujo en Boston

Con su llegada al Fenway Park, el venezolano se perfila para liderar una rotación que ahora luce temible. Suárez acompañará a figuras como Garrett Crochet, Sonny Gray, Brayan Bello y Johan Oviedo, dándole a Boston la profundidad necesaria para competir en la siempre difícil División Este de la Liga Americana.

Los Medias Rojas lograron imponerse en la puja por el lanzador ante otros equipos interesados, como los Orioles de Baltimore. La gerencia de Boston buscaba un brazo zurdo de garantías que pudiera aportar estabilidad y experiencia en encuentros de alta presión, características que definen el paso de Ranger por las Mayores.

Números de élite para el zurdo

Suárez aterriza en Boston tras una temporada 2025 excepcional, donde alcanzó su quinto año consecutivo superando los 100 ponches. En su última campaña con Filadelfia, registró una efectividad de 3.20 y estableció récords personales en ponches (151), entradas lanzadas (157.1) y aperturas de calidad (17).

Además, el zurdo empató su mejor marca con 12 victorias y alcanzó el hito de los 50 triunfos de por vida en agosto pasado. Estas estadísticas, sumadas a su selección al Juego de Estrellas en 2024, justifican la fuerte inversión de los Medias Rojas para asegurar su presencia en el montículo hasta finales de la década.

