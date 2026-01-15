¡Dura baja para Venezuela! Jesús Luzardo no irá al Clásico Mundial de Beisbol por este motivo

Suscríbete a nuestros canales

El lanzador zurdo Jesús Luzardo confirmó que no formará parte de la selección de Venezuela para el próximo Clásico Mundial de Béisbol (WBC) 2026.

La noticia se dio a conocer este miércoles 14 de enero a través de una entrevista concedida al diario local Philadelphia Inquirer. La decisión convierte al abridor de los Phillies de Filadelfia en la primera baja oficial del cuerpo de lanzadores venezolano para la cita internacional.

¿Por qué se ausentará de la selección?

Luzardo explicó que su enfoque para la temporada 2026 está centrado en su preparación física y su futuro contractual en las Grandes Ligas. El serpentinero busca priorizar el descanso tras el desgaste de la campaña anterior y cumplir con los plazos de entrenamiento de su organización.

"Al entrar en un año de agencia libre, tomé la decisión de que, lamentablemente, no voy a poder lanzar en el Clásico. Quiero tomarme mi tiempo, tener un Spring Training más gradual, prepararme completamente con el equipo y asegurarme de que mi cuerpo haya respondido bien después de la mayor carga de innings de mi carrera", declaró Luzardo al medio estadounidense.

Rendimiento en 2025 y antecedentes

El lanzador zurdo viene de completar una de sus actuaciones más destacadas en la Major League Baseball (MLB). Durante la temporada 2025, Luzardo acumuló los siguientes registros estadísticos:

Récord: 15 victorias y 7 derrotas.

Efectividad (ERA): 3.92.

Entradas lanzadas: 183.2 (la cifra más alta de su trayectoria).

Ponches: 216.

Aperturas: 32.

WHIP: 1.22.

En la edición de 2023 del Clásico Mundial, Luzardo participó en un encuentro frente a la selección de Israel. En esa oportunidad, trabajó durante 4.0 entradas sin permitir carreras, permitiendo cuatro imparables, otorgando un boleto y ponchando a cinco bateadores.

Con esta determinación, la rotación de Venezuela pierde a uno de sus brazos con mayor actividad en la última temporada de la MLB.

