Debacle en Copa del Rey: Albacete elimina al Real Madrid en el debut de Arbeloa

El ciclo de Álvaro Arbeloa al frente del Real Madrid comenzó con uno de los capítulos más oscuros en la historia reciente del club. En un Carlos Belmonte eufórico y bajo una densa niebla inicial, el Albacete Balompié logró lo impensable: vencer al gigante blanco por 3-2 y eliminarlo de los octavos de final de la Copa del Rey.

La noche ya apuntaba a ser complicada cuando Arbeloa decidió rotar drásticamente su alineación, dejando fuera de la convocatoria a figuras como Kylian Mbappé y Jude Bellingham. El encuentro comenzó con dificultades de visibilidad y un Madrid espeso que se vio sorprendido al minuto 42, cuando Javi Villar, canterano formado en Valdebebas, adelantó al "Alba" con un certero cabezazo tras un saque de esquina.

A pesar de que el argentino Franco Mastantuono logró el empate momentáneo justo antes del descanso, el guion no cambió en la segunda mitad. El Real Madrid mantuvo la posesión sin profundidad, mientras el equipo manchego, actualmente en la zona baja de Segunda División, resistía con orden hasta que Jefté Betancor puso el 2-1 al minuto 82 aprovechando un mal despeje defensivo.

El drama alcanzó su punto máximo en el tiempo de descuento. Gonzalo García parecía salvar los papeles para Arbeloa al anotar el 2-2 en el minuto 91, un resultado que enviaba el partido a la prórroga. Sin embargo, en la última jugada del encuentro al minuto 94, Jefté Betancor se inventó una contra letal y batió a Lunin con un disparo ajustado al palo, desatando la locura en Albacete y certificando el fracaso madridista.

Con esta eliminación, el Real Madrid profundiza su crisis institucional y deportiva, perdiendo dos títulos en menos de una semana. Arbeloa enfrentará ahora el reto de reconstruir el ánimo de una plantilla señalada y de una afición que el próximo sábado en el Bernabéu dictará sentencia.

