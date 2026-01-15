Escándalo: exjugador de la NFL demanda a su exesposa por revelar detalles íntimos

Suscríbete a nuestros canales

Matt Kalil, exjugador de la NFL con trayectoria en equipos como Minnesota Vikings, Carolina Panthers y Houston Texans, ha interpuesto una demanda legal contra su exesposa, la modelo Haley Baylee. La acción judicial responde a acusaciones de invasión de la privacidad y enriquecimiento injusto, luego de que la mujer realizara declaraciones explícitas sobre el tamaño de los genitales del deportista.

La controversia se originó durante una transmisión en la plataforma Twitch, donde Baylee participó en una entrevista con el streamer Marlon García. En dicho espacio, la modelo detalló los motivos de su separación en 2022; Baylee decidió hablar sin tapujos sobre las dificultades que enfrentaron durante sus siete años de relación. La modelo describió la situación con una frase que se volvió viral en cuestión de horas: “Era como dos latas de Coca-Cola una encima de otra, incluso puede que hasta una tercera”.

Según su testimonio, esta desproporción hacía que las relaciones fueran inviables: “Estábamos intentando hacer lo que teníamos que hacer... lo intentamos todo: terapeutas, médicos. Incluso busqué información sobre liposucción. Es como si mi vida fuera una comedia que se escribe sola”, añadió.

Impacto en la vida privada y acoso familiar

Los documentos legales presentados por la defensa de Kalil señalan que estas revelaciones han provocado una ola de atención indeseada y comentarios degradantes. El exatleta argumenta que la difusión de estos detalles "profundamente personales" ha afectado no solo su imagen pública, sino también la tranquilidad de su entorno cercano.

El acoso derivado de las declaraciones ha alcanzado a la actual esposa de Kalil, la modelo Keilani Asmus, con quien se casó a mediados de 2024. Según la demanda, Asmus ha recibido numerosos mensajes invasivos haciendo referencia a la vida sexual de la pareja. Como evidencia del daño causado, el equipo legal de Kalil incluyó capturas de pantalla de estos mensajes y comentarios del público.

Acusaciones de enriquecimiento injusto

Además de la invasión a la privacidad, Matt Kalil sostiene que Haley Baylee se ha beneficiado económicamente del incremento de tráfico en sus redes sociales tras la viralización de sus palabras. El exjugador solicita una compensación superior a los 75.000 dólares para resarcir el daño moral y la explotación de su vida íntima con fines mediáticos.

Kalil, quien fue una selección de primera ronda en el Draft de 2012, había mantenido un perfil bajo respecto a su vida privada desde su divorcio. Sin embargo, la magnitud de la repercusión de la entrevista ha obligado al exdeportista a buscar protección en los tribunales para frenar la circulación de lo que considera declaraciones humillantes.

Visite nuestra seccion de: Deportes.

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.