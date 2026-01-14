Polémica en el futbol argentino: equipo bajo investigación por festejar con armas

Suscríbete a nuestros canales

Lo que debía ser una gesta histórica para Tucumán Central terminó en un grave episodio de violencia simbólica. Tras sellar su clasificación a la final de la Región Norte del Torneo Regional Amateur, se filtró una imagen del vestuario donde se observa a varios integrantes del plantel celebrando con armas de fuego y bebidas alcohólicas, una escena que generó indignación en redes sociales y en el ámbito deportivo nacional.

El rechazo público fue inmediato, señalando la irresponsabilidad de los futbolistas al normalizar el uso de armas en un contexto de festejo deportivo. Para la opinión pública, el mensaje transmitido es incompatible con los valores del fútbol y resulta especialmente provocador en un país afectado por problemas de inseguridad, por lo que diversos sectores exigen una postura firme de las autoridades del torneo.

Un club bajo la lupa

Este escándalo reaviva polémicas previas que rodean a la institución tucumana. Durante el año pasado, el club ya había sido cuestionado por presuntos favores arbitrales en instancias decisivas, y aunque las denuncias no derivaron en sanciones, dejaron un clima de desconfianza que vuelve a emerger tras esta exhibición de conductas antideportivas fuera de la cancha.

Hasta el momento, ni la dirigencia de Tucumán Central ni los organizadores del certamen han emitido comunicados oficiales para aclarar la situación o anunciar medidas disciplinarias. Mientras tanto, el foco ha dejado de estar en el mérito deportivo de cara a la final, centrándose ahora en la conducta de un plantel que ha quedado marcado por una imagen difícil de ignorar.

