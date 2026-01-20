Atención: consulado de Italia en Venezuela abre jornada especial de pasaportes

Suscríbete a nuestros canales

El consulado de Italia anunció una iniciativa dirigida a los ciudadanos italianos residenciados en el país que necesiten tramitar o renovar este documento.

Dicha actividad será coordinada por el Viceconsulado de Italia en Barinas y responde a la alta demanda de servicios consulares. Las autoridades recalcan que el proceso se realizará bajo ciertas normas para garantizar orden y eficiencia durante la atención.

La jornada de pasaportes está prevista para los días miércoles 21 y jueves 22 de enero de 2026. Durante estas fechas, la atención se realizará exclusivamente con citas previamente asignadas.

El Viceconsulado mantendrá su horario regular, pero solo atenderá a quienes hayan cumplido con el procedimiento previo de solicitud. Esta modalidad permite una mejor organización y evita aglomeraciones innecesarias.

Solicitud previa por correo electrónico

Para participar, los interesados deben iniciar el trámite enviando un correo electrónico con sus datos personales básicos. En este mensaje inicial se deben incluir:

Nombres y apellidos

Fecha y lugar de nacimiento

Dirección de residencia

Luego de este primer contacto, el consulado indicará los recaudos requeridos. Una vez consignada toda la documentación, se asignará la cita según la disponibilidad.

Requisitos obligatorios para participar

Uno de los puntos más importantes de esta jornada es que solo podrán acceder quienes estén inscritos en el Consulado General de Italia en Caracas. Además, la dirección de residencia debe coincidir exactamente con la que figure en la constancia presentada.

El Viceconsulado de Italia en Barinas aclaró que el único medio autorizado para solicitar información y participar en la jornada es el correo electrónico [email protected]. No se aceptarán llamadas telefónicas ni mensajes enviados por redes sociales o aplicaciones de mensajería.

Dónde obtener más información

Para quienes necesiten orientación adicional, las autoridades consulares recomiendan acudir directamente al Viceconsulado en su horario habitual.

También se encuentra disponible el portal oficial www.consitaliabarinas.com, donde se publican avisos y actualizaciones relacionadas con los trámites.

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube