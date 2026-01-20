Esto es lo más avanzado en papel ahumado en Caracas: conoce precios y ofertas del nano cerámico

Suscríbete a nuestros canales

Con el objetivo de proteger el carro y filtrar la luz del sol y el calor, la gente instala papel nano cerámico en los cristales. El papel nano cerámico tiene muchas ventajas y existen varios precios.

En Sport Car el papel ahumado nano cerámico cuesta $ 120 para carro pequeño y $ 140 para camioneta. Entre sus bondades se encuentra que rechaza o repele el calor con 90 % de protección, brinda mejor visión de adentro hacia afuera, tiene garantía de siete años, protege la tapicería y el tablero, proporciona seguridad porque no permite ver hacia el interior del vehículo.

“Se recomienda cambiarlo cada cuatro años, si se deja mucho tiempo se pega demasiado y no sale completo, sino por pedacitos”, dijo Brayan Martínez, técnico de Sport Car.

A diferencia del papel nano cerámico, el papel nano carbón es más barato, cuesta $ 50 para carro pequeño y $ 70 para camionetas; pero no protege tanto del calor y los rayos del sol.

El encargado de Auto Accesorios Blancar, José Antonio Santos, indicó que el negocio vende los papeles ahumados nano cerámicos. Instalarlo en carros pequeños cuesta $ 100, y $ 150 para las camionetas.

“Hay varios tipos de papel nano cerámico, se diferencian en el porcentaje de rechazo al calor y visibilidad”, dijo.

Existe un papel nano cerámico con 95 % de rechazo al calor, tiene 5 % de visibilidad en los laterales, de 20 % se instala en los parabrisas. “El de 35 % es más claro; mientras más alto sea el porcentaje, más claro es el papel”, dijo.

Resaltó la diferencia con el papel cerámico que aporta 75 % de rechazo al calor y el papel de carbón 65 %.

Precisó que el papel nano cerámico tiene varias bondades o beneficios; como aportar 100 % de rechazo a los rayos UV, brinda mayor seguridad porque no se ve hacia el interior del vehículo.

Además, “ayuda a que rinda más el aire acondicionado y a prolongar la durabilidad de los tableros y volante al no pegarle el sol”.

Negocios tienen promociones por la instalación de papel nano cerámico

La empresa ofrece una promoción; “generalmente, con la instalación del papel se obsequian un par de cepillos limpia parabrisas, o un ambientador Arion, o pulitura de faros”.

Acotó que las marcas de nano cerámico ofrecen entre cinco y 10 años de garantía. Se recomienda cambiar el nano cerámico cada tres años.

El técnico de Sport Auto, David Julio, indicó que el papel ahumado para carros nano cerámico cuesta $ 180 para vehículos pequeños y $ 200 para camionetas.

Beneficios o bondades del papel nano cerámico para el carro

Ente los beneficios del papel nano cerámico destacó que rechaza el calor, que la visibilidad de adentro hacia afuera es mejor, protege la tapicería y la parte interna del carro, brinda seguridad por la privacidad que aporta.

“El papel nano cerámico es uno solo, no hay varios tipos, lo que cambia es la marca, Solar Control o Wellstar”, precisó.

Recomendó que el carro con papel nano cerámico no lleve exceso de sol porque duraría menos, la garantía es de cinco años, pero hay que cambiarlo antes

El vendedor de Tonecar, Néstor Díaz, señaló que el nano cerámico para carro pequeño cuesta entre $ 60 y $ 90; y para camionetas de $ 100 a $ 150; según sean carros o camionetas de dos o cuatro puertas; incluye parabrisas.

“Solo trabajo con Wellstar, que otorga garantía es de siete años, 95 % de rechazo al calor, visión HD de adentro para afuera, de afuera para adentro no, por eso es el favorito de la gente”, afirmó.

Acotó que el papel nano cerámico tiene varios niveles o porcentajes de rechazo al calor, mientras el porcentaje sea menor, el papel es más oscuro.

