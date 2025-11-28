Campaña de concientización vial en El Hatillo: carros, motos y peatones deben andar por el carril

Suscríbete a nuestros canales

Diversas acciones que fomentan el respeto a las leyes de tránsito realizan en El Hatillo para minimizar la cantidad de accidentes que diariamente ocurren.

El alcalde de la entidad, Alfredo Melena, manifestó que para disminuir las incidencias negativas, los organismos de seguridad en la entidad están concentrados en, además de velar por la seguridad, realizar actividades que eduquen tanto a pasajeros, conductores y peatones.

“Hemos hecho esfuerzos reales para que los conductores entiendan la importancia de ser conscientes al momento de estar frente a un volante, de carro o moto. Como parte de nuestra responsabilidad como servidores públicos, estamos día a día en la calle a través de diversas estrategias educativas, para promover la buena conducción en El Hatillo y así repercutir en formar a buenos ciudadanos”, recalcó Fernando Melena alcalde de El Hatillo.

El mandatario municipal resaltó que han desplegado un equipo especializado, bajo la tutela de la Dirección de Vialidad y Transporte y de la Policía del municipio El Hatillo (Polihatillo) que realiza permanentemente conversatorios a las distintas líneas de taxis y mototaxis que operan en el municipio.

Esta campaña consiste en compartir mensajes de concientización con los conductores que transitan por el municipio para recordarles la importancia de respetar las normas de tránsito y las señalizaciones viales.

Del Salón a la calle

Como parte de la Campaña de Concientización que realiza la Alcaldía, está la utilización de vallas humanas que se colocan en los semáforos, cuando estos están en rojo. Durante ese espacio de tiempo, que los conductores están esperando que cambie a verde la luz, se les muestran mensajes acerca de, por ejemplo, la importancia de tomar medidas como usar el cinturón de seguridad, respetar el semáforo y no usar el celular mientras conduce.

En el caso de los motorizados, se les recuerda que deben velar por su seguridad con el uso del casco y no transitar con más de dos ocupantes en su vehículo, entre otras normas. Mensajes que refuerzan las charlas que se les imparten regularmente, por parte del personal de la Alcaldía y de aliados, como la Fundación ZOOM.

Los peatones también son orientados, ya que son pieza fundamental del sistema de movilidad. A ellos se les recomienda, por ejemplo, cuidarse al momento de caminar por las calles, siguiendo medidas de precaución como caminar por el rayado peatonal, respetar la señal de “pare” y mirar a ambos lados antes de cruzar una vía.

