El Hatillo y Japón se juntan: realizan festival Matsuri en el Colegio Japonés de Caracas

Con el fin de llevar conocimientos y entretenimiento, así como oportunidades a sus habitantes, la Alcaldía de El Hatillo logró una alianza cultural con la Federación “Nikkei” Japonesa de Venezuela.

El comienzo de este nuevo intercambio estuvo marcado con la celebración del festival gastronómico y cultural Matsuri, celebrado en el reabierto Colegio Japones de Caracas.

El evento contó con la presencia del alcalde de El Hatillo, Fernando Melena, así como con el encargado de negocios de la embajada de Japón, Kenya Uno y el presidente de la Federación Nikkei japonesa de Venezuela, Kunio Hasuike.

También acudieron al festival concejales del municipio, así como el reconocido influencer deportivo Keito Homma.

¿De que se trata el festival Matsuri en El Hatillo?

El Matsuri es una festividad internacional en donde celebran a las deidades. Además se llevan a cabo muestras de todo lo concerniente a la cultura y gastronomía japonesa.

En el Colegio Japonés de Caracas, ubicado en el sector La Unión, del municipio El Hatillo, se dieron cita expertos que ofrecieron una experiencia inmersiva en su gastronomía típica, caligrafía, vestimenta y juegos tradicionales.

El alcalde Melena se pronunció durante la inauguración del evento. “En El Hatillo creamos alianzas que permitan a los hatillanos mejorar su calidad de vida para que conozcan otras culturas y vivan experiencias diferentes dentro del municipio. Con esto fomentamos la convivencia intergeneracional mediante actividades grupales que incluyen a jóvenes, adultos y personas de la tercera edad”.

Desde hace más de 40 años, el Colegio Japonés de Caracas, busca dinamizar su oferta cultural y turística para el municipio.

La Federación Japonesa aportó un modelo de intercambio que combina tradición y modernidad, proporcionando clases de educación básica y otras actividades extracurriculares de su cultura como clases de cocina, música, caligrafía y ciencia en sus aulas.

“Es un honor ver cómo nuestras tradiciones se enriquecen con otras culturas tan vibrantes como la japonesa”, declaró el mandatario local.

El objetivo de esta escuela japonesa es crear un espacio donde los hatillanos puedan conocer y valorar la cultura sin salir de su entorno.

Es por eso, que el evento se celebró en las instalaciones educativas, donde se realizó una venta de gastronomía típica japonesa como sushi, onigiri y takoyaki; hubo una exposición de caligrafía, donde con pinceles tradicionales entregaron obsequios de frases como “amor” y “lealtad”, con su respectivo sello de autenticidad.

Por otra parte, la Federación permitió a los visitantes utilizar el traje típico japonés y sus accesorios. A su vez, los juegos tradicionales estaban adaptados tanto para niños como para adultos y todos pudieron explorar un poco sobre la historia japonesa a través de evidencia fotográfica a lo largo de todo el recinto.

“Este, ahora, es un espacio permanente donde coexistirán exposiciones japonesas para todos los venezolanos dispuestos a conocer más sobre la cultura japonesa. Esta iniciativa está diseñada para mantener vivas sus costumbres”, concluyó el alcalde Fernando Melena.

