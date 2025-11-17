Transmiranda activa ruta hacia la virgen Desatanudos en El Hatillo: conozca el horario

Suscríbete a nuestros canales

El sistema de transporte Transmiranda anunció la activación de una nueva ruta de acceso hacia el nuevo santuario de la Virgen María Desatanudos, ubicada en el municipio El Hatillo, del estado Miranda.

Servicio de Transporte

El presidente de Transmiranda, José Gregorio Alvarado, informó que la iniciativa busca facilitar la movilidad hacia este importante centro religioso y turístico, especialmente durante los días de mayor afluencia.

La ruta conectará directamente el terminal principal con la Iglesia Virgen Desatanudos en El Hatillo.

El servicio estará disponible únicamente durante los días Sábados y Domingos

La ruta funcionará en un horario continuo de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

La activación de esta ruta forma parte de un esfuerzo por mejorar el acceso a los sitios de interés cultural y religioso dentro del estado Miranda.

La iniciativa surge como una respuesta directa a la solicitud de la comunidad, buscando facilitar el traslado de feligreses y turistas.

Este nuevo servicio de Transmiranda se integra a la red de rutas del estado Miranda, procurando una opción de transporte más cómoda y segura para quienes deseen visitar el santuario.

