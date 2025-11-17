La nacionalidad define quién puede entrar a EEUU solo con una autorización rápida y por $40

Obtener una visa para Estados Unidos (EEUU) suele tomar mucho tiempo, lo que desanima a muchos solicitantes. Sin embargo, existe un recurso legal que permite a los ciudadanos de ciertos países viajar al territorio norteamericano sin visa a través del Programa de Exención de Visa (VWP).
El VWP (por sus siglas en inglés) es el mecanismo que permite a los ciudadanos de países participantes realizar viajes a EEUU, ya sea por turismo o negocios, con estancias máximas de 90 días o menos.
¿Quién puede entrar a EEUU solo con una autorización rápida y por $40?
Aunque no se requiere visa, es indispensable obtener una Autorización Electrónica de Viaje (ESTA).
Este proceso es más rápido que una visa, tiene un costo de $40 y una duración de dos años.
Según el portal Travel State, los ciudadanos o nacionales de los siguientes 41 países pueden aprovechar este beneficio:
|Europa
|Oceanía y América
|Asia y Medio Oriente
|Alemania, Andorra, Austria, Bélgica
|Australia, Nueva Zelanda
|Corea del Sur, Israel, Japón
|Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia
|Chile
|Brunéi, Qatar, Singapur, Taiwán
|España, Estonia, Finlandia, Francia
|Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia
|Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo
|Malta, Mónaco, Noruega, Países Bajos
|Polonia, Portugal, Reino Unido, San Marino, Suecia, Suiza
Para garantizar la seguridad mutua, los países deben cumplir varios criterios, entre los que figuran:
-
Contar con una tasa de rechazo de visas visitantes inferior al 3%.
-
Expedir pasaportes electrónicos y notificar de manera oportuna los pasaportes perdidos o robados.
-
Tener una mejoría en el intercambio de datos con Estados Unidos en materia de seguridad y lucha contra el terrorismo.
Pasos para aplicar a la autorización ESTA
-
Acceda al sitio web oficial:
-
La aplicación se realiza exclusivamente a través del sitio web oficial del Sistema Electrónico para la Autorización de Viajes (gestionado por el Departamento de Seguridad Nacional de EEUU - DHS). Es crucial evitar sitios web de terceros que cobran tarifas excesivas.
-
-
Complete la solicitud:
-
Debe llenar el formulario en línea proporcionando información personal y de viaje. La información requerida incluye:
-
Datos biográficos (nombre, fecha de nacimiento).
-
Número de pasaporte electrónico (debe ser vigente y del país VWP).
-
Información del empleo (si aplica).
-
Información de contacto y dirección de residencia.
-
Una dirección de correo electrónico válida.
-
-
-
Responda a las preguntas de elegibilidad:
-
Se le harán varias preguntas relacionadas con su historial de viaje, historial médico, antecedentes penales y de seguridad para determinar si es elegible bajo el VWP.
-
-
Realice el pago:
-
Una vez que complete la solicitud, deberá pagar la tarifa de procesamiento. El costo actual de la ESTA es de $40. El pago se realiza con tarjeta de crédito o débito en línea.
-
-
Revise y reciba la respuesta:
-
El sistema suele dar una respuesta en cuestión de minutos. Sin embargo, en algunos casos, la revisión puede tardar hasta 72 horas.
-
Recibirá una de las siguientes respuestas: Autorización aprobada, Autorización pendiente o Viaje no autorizado.
-
