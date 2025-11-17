La nacionalidad define quién puede entrar a EEUU solo con una autorización rápida y por $40

Suscríbete a nuestros canales

Obtener una visa para Estados Unidos (EEUU) suele tomar mucho tiempo, lo que desanima a muchos solicitantes. Sin embargo, existe un recurso legal que permite a los ciudadanos de ciertos países viajar al territorio norteamericano sin visa a través del Programa de Exención de Visa (VWP).

El VWP (por sus siglas en inglés) es el mecanismo que permite a los ciudadanos de países participantes realizar viajes a EEUU, ya sea por turismo o negocios, con estancias máximas de 90 días o menos.

¿Quién puede entrar a EEUU solo con una autorización rápida y por $40?

Aunque no se requiere visa, es indispensable obtener una Autorización Electrónica de Viaje (ESTA).

Este proceso es más rápido que una visa, tiene un costo de $40 y una duración de dos años.

Según el portal Travel State, los ciudadanos o nacionales de los siguientes 41 países pueden aprovechar este beneficio:

Europa Oceanía y América Asia y Medio Oriente Alemania, Andorra, Austria, Bélgica Australia, Nueva Zelanda Corea del Sur, Israel, Japón Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia Chile Brunéi, Qatar, Singapur, Taiwán España, Estonia, Finlandia, Francia Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo Malta, Mónaco, Noruega, Países Bajos Polonia, Portugal, Reino Unido, San Marino, Suecia, Suiza

Para garantizar la seguridad mutua, los países deben cumplir varios criterios, entre los que figuran:

Contar con una tasa de rechazo de visas visitantes inferior al 3%.

Expedir pasaportes electrónicos y notificar de manera oportuna los pasaportes perdidos o robados.

Tener una mejoría en el intercambio de datos con Estados Unidos en materia de seguridad y lucha contra el terrorismo.

Pasos para aplicar a la autorización ESTA

Acceda al sitio web oficial: La aplicación se realiza exclusivamente a través del sitio web oficial del Sistema Electrónico para la Autorización de Viajes (gestionado por el Departamento de Seguridad Nacional de EEUU - DHS). Es crucial evitar sitios web de terceros que cobran tarifas excesivas. Complete la solicitud: Debe llenar el formulario en línea proporcionando información personal y de viaje. La información requerida incluye: Datos biográficos (nombre, fecha de nacimiento). Número de pasaporte electrónico (debe ser vigente y del país VWP). Información del empleo (si aplica). Información de contacto y dirección de residencia. Una dirección de correo electrónico válida.

Responda a las preguntas de elegibilidad: Se le harán varias preguntas relacionadas con su historial de viaje, historial médico, antecedentes penales y de seguridad para determinar si es elegible bajo el VWP. Realice el pago: Una vez que complete la solicitud, deberá pagar la tarifa de procesamiento. El costo actual de la ESTA es de $40. El pago se realiza con tarjeta de crédito o débito en línea. Revise y reciba la respuesta: El sistema suele dar una respuesta en cuestión de minutos. Sin embargo, en algunos casos, la revisión puede tardar hasta 72 horas.

Recibirá una de las siguientes respuestas: Autorización aprobada, Autorización pendiente o Viaje no autorizado.

