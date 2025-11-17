Amazon lanza oferta de arbolitos de navidad artificiales: hay varios descuentos

Suscríbete a nuestros canales

Con diciembre acercándose las cadenas más grandes lanzan sus primeras promociones de la temporada navideña, en este caso, Amazon, la cual cuenta con árboles artificiales para decorar la casa.

Los árboles de Navidad artificiales ofrecen una serie de ventajas sobre los naturales. No solo son más convenientes, sino que también son una opción más sostenible.

Con un árbol artificial, no hay preocupaciones por el riego, la limpieza de agujas caídas o el desecho del árbol después de las fiestas. Además, muchos modelos vienen preiluminados, lo que elimina la molestia de tener que colocar las luces cada año.

¿Cuáles son las ofertas de Amazon en árboles artificiales?

Árbol Premium de 6 pies sin luces en 59,99 dólares (con 20 % de descuento).

Mini árbol de Abeto Dunhill de 4 pies con luces en 65,48 dólares (con 44 % de descuento).

Árbol Clásico de Pícea Azul de 6.5 pies con luces en 69,99 dólares (con 50 % de descuento).

Árbol de Abeto Dunhill de 6 pies sin luces en 98,99 dólares (con 35 % de descuento).

Árbol de 6 pies con luces LED que cambian de color 239,99 dólares (con 21 % de descuento).

Árbol de 9 pies con nieve artificial y luces preinstaladas en 319,99 dólares (con 15 % de descuento).

Árbol Dunhill de 10 pies con luces preinstaladas en 960 dólares (con 25 % de descuento).