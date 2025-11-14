Internet satelital de Amazon llegará a estos países: ventajas claves para Latinoamérica

Suscríbete a nuestros canales

Amazon anunció una nueva estrategia de conectividad global al presentar oficialmente su servicio de internet satelital.

Este proyecto, conocido como "Amazon LEO" fue desarrollado bajo la iniciativa de Project Kuiper y tiene como objetivo principal acortar la brecha digital.

De acuerdo con Amazon España, la compañía busca democratizar el acceso a la red en todo el mundo, comenzando por Latinoamérica.

Despliegue en el continente de Amazon LEO

Amazon estableció una alianza clave con DIRECTV Latin America y SKY Brasil. Este acuerdo no solo garantiza la distribución del servicio en países clave, sino que también ofrece un importante respaldo local.

La fase comercial de "Amazon LEO" está prevista para comenzar en 2026, con una hoja de ruta que iniciará en Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay y Brasil.

Según voceros de DIRECTV Latin America, esta asociación es un pilar fundamental para la expansión de la conectividad, ya que "complementa la red de fibra óptica del Grupo Werthein", fortaleciendo la infraestructura de telecomunicaciones en la región.

Una megaconstelación en órbita baja

El corazón de "Amazon LEO" es una inmensa constelación de 3.236 satélites que operarán en la órbita terrestre baja (LEO), a una altitud de aproximadamente 630 kilómetros de la superficie.

Project Kuiper cuenta con un total de 153 satélites lanzados con éxito. Esta cifra marca apenas el inicio de un plan que contempla más de 80 misiones espaciales para completar la red en los próximos años.

El despliegue comercial se hará de forma progresiva, avanzando "desde el sur hacia el ecuador" a medida que cada segmento de la constelación esté operativo.

Fuerte inversión y alta velocidad

Amazon anunció una inversión de 10.000 millones de dólares destinada a cubrir el desarrollo de satélites, la infraestructura terrestre y las terminales de usuario.

El sistema de internet satelital promete ofrecer velocidades de conexión impresionantes:

Hasta 400 Mbps para los usuarios residenciales (hogares).

1 Gbps para clientes empresariales.

El acuerdo con DIRECTV y SKY garantiza un servicio que se distinguirá en tres áreas principales:

Busca una oferta competitiva para hacer que el internet satelital sea una opción viable y masiva. El uso de satélites LEO asegura baja latencia y altas velocidades, ideales para las exigencias del internet moderno. A diferencia de otros proveedores globales, DIRECTV y SKY ofrecerán atención al cliente en cada país, con servicio postventa tradicional en español y portugués, asegurando un apoyo cercano y accesible.

