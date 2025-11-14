Holiday Lighting gratis en Downtown Miami: descubra qué actividades ofrece la celebración navideña este 14 de noviembre

Suscríbete a nuestros canales

La navidad cada vez se empieza a sentir más y más en las localidades y ciudades de Estados Unidos (EEUU), en Miami, Florida, esta noche se estará llevando a cabo un evento que da inicio -oficialmente- a la temporada festiva, conozca los detalles.

Se trata del ‘Holiday Lighting’, el encendido de luces de la temporada, la cual es una ceremonia pública y gratuita que marca el inicio de la temporada festiva de fin de año en el corazón de Downtown Miami.

Generalmente incluye actuaciones musicales de alto perfil, actividades familiares, mercados navideños y la visita de Papá Noel.

La ceremonia culmina con el encendido de un gran árbol de Navidad y, en este caso, una Menorá (candelabro sagrado), transformando una calle principal del Downtown, actualmente Flagler Street, con miles de luces y decoraciones festivas.

El evento de iluminación no solo trae la alegría festiva, sino que también subraya el renacimiento urbano de la histórica Flagler Street, ofreciendo a los residentes y visitantes una vibrante celebración comunitaria.

Detalles sobre el Holiday Lighting 2025

Entonces, este viernes 14 de noviembre, en Flagler Street y SE 3rd Avenue, Downtown Miami, desde las 6:00 de la tarde hasta las 10:00 de la noche, todos los residentes y visitantes están invitados a asistir.

Atracciones y Actividades Destacadas

La celebración está diseñada para toda la familia e incluye:

Se encenderá un imponente árbol de Navidad de 7 metros de altura, junto con una menorá de 12 pies, marcando el inicio oficial de la temporada de luces en el Downtown.

Una actuación especial y gratuita a cargo de la aclamada Orquesta Sinfónica de Miami (Miami Symphony Orchestra - MISO), junto a la aparición especial de estudiantes de la New World School of the Arts, bajo la dirección del Maestro Eduardo Marturet, que interpretará música festiva.

Habrá un mercado especial con vendedores locales, regalos artesanales únicos y deliciosos bocados de los restaurantes cercanos y golosinas de temporada.

Los asistentes también podrán degustar la gastronomía de restaurantes y tiendas locales, mostrando los sabores y el encanto del centro de Miami.

Diversión Familiar:

+ Un área gratuita dedicada a los niños (Kids' Area).

+ Casa Inflable (Bounce House).

+ Pintacaras (Face painting).

+ Artista de globos.

+ Bocadillos festivos: palomitas, algodón de azucar

Se espera la visita especial de Papá Noel (Santa Claus), perfecto para fotos y para el espíritu comunitario.

Tenga en cuenta que, como el evento es gratuito, es recomendable llegar con anticipación para asegurar un buen lugar, especialmente cerca del escenario o del árbol de Navidad.

Recuerde que las festividades en Downtown Miami continúan durante toda la temporada navideña con la “Holiday Village” en Flagler Street.

La histórica avenida del centro de Miami se transformará en una festiva aldea efímera con una decoración brillante, vendedores locales y estaciones interactivas donde los niños podrán crear adornos, tomarse fotos con personajes navideños y disfrutar de dulces navideños.

