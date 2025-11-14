¡Impacto ártico! Ola de frío desata una lluvia de iguanas en Florida: ¿Qué precauciones debes tomar?

Suscríbete a nuestros canales

Una intensa ola de frío ártico en Estados Unidos (EEUU) barrió el país, ha llevado temperaturas extremas y condiciones de emergencia a lo largo de su trayectoria. Este primer gran evento de la temporada afectó a cerca de 200 millones de personas en el territorio estadounidense.

La magnitud del frío generó temperaturas históricamente bajas, ha obligado a autoridades como la gobernadora Kathy Hochul a activar protocolos especiales. Se pide a la población máxima precaución ante el peligro de este frío extremo.

¿Qué fenómeno inusual se observa en el Sur?

El aire polar avanza con fuerza hacia el sur del país, donde se esperan decenas de récords históricos de bajas temperaturas. Ciudades como Birmingham, Tupelo y Nashville sentirán el impacto este martes.

El descenso extremo de las temperaturas provoca un fenómeno inusual y surrealista en Florida: la caída de iguanas de los árboles. Las bajas temperaturas inmovilizan a estos reptiles, que caen al suelo congelados.

¿Qué consecuencias tuvo el frío extremo en el Medio Oeste?

El aire helado sembró el caos en la región del Medio Oeste con nieve por efecto lacustre. Esto generó condiciones de viaje que "amenazan la vida" de los conductores.

Chicago, una de las ciudades más afectadas, acumuló casi 30 cm de nieve este lunes. La nieve por efecto lacustre causó intensas nevadas, con hasta 3 pulgadas por hora, y ráfagas de viento de 30-35 mph en estados como Indiana.

¿Qué medidas de protección social se activan?

Ante las bajas temperaturas, es probable que se active el programa estatal conocido como "Código Azul". Esta medida busca proteger a las personas sin hogar.

El programa exige a las agencias pertinentes ofrecer refugio y ampliar los horarios de atención en los albergues. Se busca minimizar el riesgo de muertes e hipotermia debido al frío extremo.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube