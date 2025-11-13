¿Se verá otra vez la aurora boreal en Nueva York? El pronóstico sorprende a miles esta semana

Suscríbete a nuestros canales

La aurora boreal volvió a ofrecer un espectáculo de luces impresionante en el cielo de la zona triestatal, tras una intensa actividad geomagnética registrada el martes por la noche.

El fenómeno, visible incluso desde la ciudad de Nueva York, tiñó el horizonte de tonos verdes, rosados y violetas gracias a una tormenta solar que alcanzó su punto máximo con un índice Kp entre 8 y 9, considerado extremo.

Sin embargo, todo apunta a que el resplandor no volverá a brillar con la misma intensidad en los próximos días.

La tormenta solar pierde fuerza

La noche del miércoles mantuvo una actividad geomagnética elevada, aunque menos intensa. El índice Kp —que mide la fuerza de las tormentas solares en una escala del 0 al 9— se redujo a valores de entre 6 y 7 antes de la medianoche, descendiendo por debajo de 5 conforme el avance la noche.

La aurora boreal fue visible solo desde zonas más septentrionales de Estados Unidos, como el norte de Nueva Inglaterra, las montañas Adirondack y la costa del lago Ontario. Las mejores vistas se dieron en las llanuras del norte, cerca de la frontera con Canadá.

Pocas probabilidades para la zona triestatal

La región triestatal, incluyendo la ciudad de Nueva York, tendrá pocas probabilidades de presenciar nuevamente el fenómeno esta semana.

Además del descenso en la actividad solar, el cielo permanecerá mayormente nublado durante la noche del miércoles, justo cuando la aurora alcance su punto más brillante.

Los expertos pronostican que los cielos comenzarán a despejarse recién entrada la madrugada, cuando el fenómeno ya se haya debilitado.

Aun así, recomiendan a los aficionados a la astronomía mantenerse atentos, ya que nuevas eyecciones de masa coronal podrían reactivar la actividad geomagnética en los próximos días.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube