Consulado de México sobre Ruedas llega a Nueva York con amplia oferta de servicios: ¿Dónde y cuándo?

Suscríbete a nuestros canales

El Consulado General de México en Nueva York ha puesto en marcha su querido programa Consulado de México sobre Ruedas, una iniciativa fundamental que acerca los trámites de documentación esenciales a miles de mexicanos que viven fuera de Manhattan.

Con un enfoque en ofrecer un servicio activo y eficiente, el Consulado despliega a su equipo para proporcionar atención rápida y efectiva en varios puntos estratégicos de Nueva York y sus alrededores, eliminando las barreras geográficas para la comunidad.

Esta campaña es un esfuerzo importante para asegurar que todos los ciudadanos mexicanos puedan obtener o renovar documentos vitales sin tener que viajar hasta la sede principal en Manhattan.

El objetivo principal es mantener a la comunidad debidamente identificada y protegida.

¿Cuáles son los servicios que ofrece el Consulado de México sobre Ruedas en Nueva York?

Durante las jornadas del Consulado sobre Ruedas, los mexicanos tienen la oportunidad de acceder a los trámites de documentación más solicitados, que son esenciales para su vida diaria y legal en Estados Unidos.

El personal consular se encarga de procesar los siguientes documentos:

Pasaporte mexicano: Ya sea para su expedición o renovación, es fundamental para viajar o como identificación oficial.

Ya sea para su expedición o renovación, es fundamental para viajar o como identificación oficial. Matrícula Consular de Alta Seguridad (ID Consular): E ste documento oficial facilita los trámites bancarios y las gestiones ante las autoridades locales.

ste documento oficial facilita los trámites bancarios y las gestiones ante las autoridades locales. Credencial para Votar (INE): Permite a nuestros connacionales ejercer su derecho al voto desde el extranjero en las próximas elecciones.

Permite a nuestros connacionales ejercer su derecho al voto desde el extranjero en las próximas elecciones. Registro de Nacimiento (doble nacionalidad): Un servicio vital que los consulados móviles han reanudado, permitiendo a los padres registrar a sus hijos nacidos en Estados Unidos como ciudadanos mexicanos.

Es importante que quienes estén interesados preparen con anticipación la documentación necesaria, como el acta de nacimiento, una identificación oficial vigente y un comprobante de domicilio.

El Consulado subraya que ya no es necesario llevar copias ni fotografías, lo que simplifica enormemente el proceso.

¿Cómo agendar una cita en MiConsulado?

La clave para ser atendido en el Consulado sobre Ruedas es la cita previa, un requisito obligatorio que garantiza el orden y la eficiencia del servicio.

Los usuarios deben gestionar su turno a través del sistema oficial MiConsulado.

Para asegurar su espacio, los interesados tienen dos vías principales:

Vía telefónica, a través del call center MEXITEL: Marque el número gratuito +1 (424) 309-0009. Este servicio telefónico opera de lunes a viernes, de 9:00 AM a 10:00 PM EST, y los fines de semana/festivos de 11:00 AM a 7:00 PM EST.

Marque el número gratuito +1 (424) 309-0009. Este servicio telefónico opera de lunes a viernes, de 9:00 AM a 10:00 PM EST, y los fines de semana/festivos de 11:00 AM a 7:00 PM EST. Vía Internet: Acceda al portal oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

¿Cuándo y dónde estará el Consulado de México sobre Ruedas en Nueva York?

Los servicios estarán disponibles hasta el 15 de noviembre, de 9:00 a.m. hasta la 1:30 p.m. en:

Brooklyn

Mixteca: 245 23rd St #2. Brooklyn, NY 11215

New Rochelle

City Hall of New Rochelle: 515 North Ave, New Rochelle NY 10801

White Plains

Alcance Latino: 346 S. Lexington Avenue White Plains, New York 10606

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube



