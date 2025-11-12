Estados Unidos restringirá visa a personas con cáncer: estos son los nuevos lineamientos

Suscríbete a nuestros canales

Los inmigrantes que solicitan visas para vivir en Estados Unidos, podrían ser rechazados si padecen ciertas afecciones médicas como cáncer, de acuerdo con los informes.

En un cable enviado por el Departamento de Estado a funcionarios de embajadas y consulados, la directriz ordena a los funcionarios de visas que descarten a los solicitantes que ingresan a los Estados Unidos en función de su edad o la probabilidad de que necesiten depender de beneficios públicos, según expresa una directiva examinada por KFF Health News.

“Debe tenerse en cuenta la salud del solicitante”, decía el cable obtenido por este medio.

“Ciertas afecciones médicas, incluido el cáncer (…), puede requerir atención médica por valor de cientos de miles de dólares”, indicó la directiva.

El examen médico ya se hizo obligatorio para todos los inmigrantes y refugiados que ingresan al país.

Califican a pacientes con cáncer como carga pública y no les dan visa

La directiva estima que quienes padecen afecciones médicas como el cáncer, podrían convertirse en una “carga pública” y agotar los recursos de la nación.

De acuerdo con KFF Health News, las solicitudes de quienes no puedan costear el tratamiento médico sin ayuda del gobierno estadounidense, también podrían rechazarse.

“¿Cuenta el solicitante con recursos financieros suficientes para cubrir los costos de la atención durante toda su esperanza de vida, sin recurrir a asistencia pública en efectivo, a la institucionalización a largo plazo a cargo del gobierno”, decía el cable.

Los funcionarios evaluarán si los inmigrantes no pueden costear los gastos médicos de sus dependientes o si no pueden mantener un empleo.

La guía se aplicará a todos los solicitantes de visa, pero es probable que se use primordialmente en los inmigrantes que busquen la residencia permanente en el país, según el medio.

Los funcionarios deben evaluar el “impacto general” de una persona que no puede pagar su propia atención médica, y no simplemente rechazarla por tener una afección médica, expresó un funcionario del Departamento de Estado a The Hill.

