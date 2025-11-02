Riesgo de cáncer: autoridades ordenan el retiro de más de medio millón de frascos de un fármaco arterial en EEUU

Suscríbete a nuestros canales

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) ha determinado el retiro voluntario de más de 580.000 frascos de prazosin hidrocloruro.

Este medicamento, utilizado regularmente para tratar la hipertensión y en algunos casos el trastorno de estrés postraumático (TEPT), presenta contaminación con compuestos químicos potencialmente peligrosos. Esta información fue obtenida del portal web de Infobae.

El retiro afecta a varias concentraciones del medicamento (1 mg, 2 mg y 5 mg) fabricado y distribuido por Teva Pharmaceuticals USA y Amerisource Health Services.

La FDA clasificó esta acción como riesgo Clase II, lo que implica un peligro no inmediato pero sí reversible o persistente para la salud.

Se detectaron impurezas de nitrosaminas, sustancias químicas conocidas por su potencial cancerígeno y que pueden aparecer durante la producción o almacenamiento de medicamentos.

El prazosin es prescrito para la disminución de la presión arterial alta y para aliviar síntomas relacionados con el TEPT, como pesadillas y alteraciones del sueño.

Las autoridades sanitarias insisten en que los pacientes no suspendan el tratamiento sin consultar a su médico, dado que una interrupción abrupta puede aumentar los riesgos cardiovasculares.

Se recomienda verificar los lotes afectados en la página oficial de la FDA y buscar orientación profesional ante cualquier duda.

