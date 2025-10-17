California elimina un requisito clave de salud escolar: ¿Tu hijo aún necesita este examen?

Suscríbete a nuestros canales

Los requisitos de salud escolar en California sufrieron modificaciones importantes que afectan a las familias con hijos en edad de ingresar al sistema público.

Las autoridades estatales confirmaron que ya no será obligatorio presentar el examen físico tradicional, aunque se mantiene un requisito esencial: la evaluación de salud bucal.

El examen físico deja de ser obligatorio

Desde el 1 de julio de 2024, el estado de California eliminó el Programa de Salud Infantil y Prevención de Discapacidades (CHDP), lo que implica que el examen físico para ingreso escolar ya no es un requisito legal.

Por lo tanto, los formularios PM 171 A (Informe de Examen de Salud) y PM 171 B (Exención de Examen de Salud) fueron discontinuados.

Los padres ya no deben presentarlos al momento de inscribir a sus hijos en escuelas públicas o privadas.

El Departamento de Educación de California, junto al Departamento de Servicios de Atención Médica, emitió una carta conjunta explicando la medida y recomendando a las familias mantenerse informadas a través de sus distritos escolares locales, donde pueden obtener detalles adicionales sobre los cambios aplicados.

La evaluación bucal sigue siendo obligatoria

Aunque el examen físico desaparece, la evaluación de salud bucal se mantiene como requisito obligatorio para todos los niños que ingresan por primera vez a la escuela pública, ya sea en jardín de infantes o primer grado.

Esta evaluación debe realizarse por un dentista autorizado o un higienista dental registrado en California dentro de los 12 meses previos o antes del 31 de mayo del primer año escolar del niño.

El resultado se documenta en el Formulario de Evaluación de Salud Bucal (KOHA), disponible en inglés, español y otros idiomas en el Centro de Asistencia Técnica de Salud Bucal de California.

También existen exenciones KOHA, herramientas digitales para recopilar datos escolares y guías actualizadas que orientan al personal educativo sobre el cumplimiento del requisito.

Para mayor información, los padres pueden comunicarse con Nidia Croce al 619-692-8858 o escribir a [email protected].

